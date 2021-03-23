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Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde pes dedirten destek: 'Adamsın rahatına bak ağabey'

Antalya’da cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde zanlının arkadaşları, "Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey" diyerek destek gösterinde bulundu. Katil zanlısının ise "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" demesi pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
Eşini öldüren katil zanlısına adliye önünde pes dedirten destek: Adamsın rahatına bak ağabey
Besat D.

Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D, tabancayla eşine ve H.B’ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI


Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.


Katil kocaya adliye girişinde arkadaşlarının, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın’ demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi.

Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

Şikayetçi olmadı, aynı gün hayatından oldu

Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D’nin tartışma sonucu jandarma karakolunda ifadesinin alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları ve daha sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

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