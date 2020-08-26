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Gündem Sokak ortasında dehşet Batmanda bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
BATMAN

Sokak ortasında dehşet: Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü

Batman merkez Pınarbaşı Mahallesinde yolda yürüyen iki çocuk annesi 21 yaşındaki bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kısa zamanda yakalanırken, çiftin uzun süre ayrı olarak yaşadıkları öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Batman'da eski eşini öldüren zanlı yakalandı, soruşturma sürüyor.
Batman'da eski eşini öldüren zanlı yakalandı, soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen E.T'yi boşandığı M.D. otomobille takip etti. İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek E.T'yi vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken E.T. çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Başından ve boynundan yaralanan E.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, otostop çekerken yakalandı: Onu bize verin gereğini yapalım
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Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, otostop çekerken yakalandı: Onu bize verin gereğini yapalım

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Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
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Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil
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İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili son gelişme: Vali Ünlü,''cinsel istismar veya cinayetten söz etmemiz mümkün değil"
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi olayı ile ilgili Giresun Valisi Enver Ünlü, olayla ilgili ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar ve cinayetten söz etmemiz mümkün olmadığını belirterek 'Kesin ölüm nedenini Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kat-i yazılı rapor belirleyecek' dedi.


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