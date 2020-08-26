Sokak ortasında dehşet: Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Batman merkez Pınarbaşı Mahallesinde yolda yürüyen iki çocuk annesi 21 yaşındaki bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Katil zanlısı kısa zamanda yakalanırken, çiftin uzun süre ayrı olarak yaşadıkları öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yolda yürüyen E.T'yi boşandığı M.D. otomobille takip etti. İddiaya göre, bir süre sonra eski eşine aracıyla yaklaşan M.D. silahla ateş ederek E.T'yi vurdu.
Saldırgan olay yerinden kaçarken E.T. çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Başından ve boynundan yaralanan E.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.