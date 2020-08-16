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Gündem Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTCde işlediği suçla yakayı ele verdi
ADANA

Adana haberleri: Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü

Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi

Adana'da 2002 yılında yatağında ölü bulunan 2 çocuk annesi genç kadının katili 18 yıl sonra yapılan titiz çalışma ile bulundu. Eşinin evde olmadığı sırada pencerenin demirleri esnetilerek içeri giren zanlının cinsel istismara yeltendiği bu sırada kadına işkence yaparak boğduğu belirlendi. Boğuşma sırasında tırnakları arasında kalan DNA izleri ise tam 18 yıl sonra yapılan çalışma sonucu kime ait olduğu belirlendi. Katil zanlısı Gökhan Ç.'nin KKTC'deye kaçtığı ve orada yaşarken yine bir kadına balkondan girerek cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Gökhan Ç., 18 yıl sonra yakalandı.
Gökhan Ç., 18 yıl sonra yakalandı.

Adana’da 18 yıl önce evinde tecavüze yeltenilen, işkence yapıldıktan sonra yastıkla boğularak öldürülen kadının katili tam 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 2 Ekim 2002 yılında Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Fadime Şafak

İŞKENCE YAPARAK GENÇ KADINI ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, çiftçi olan eşi Süleyman Şafak’ın tarım arazileriyle ilgilenmek amacıyla köyde bulunduğu sırada, çocukları Volkan (7) ve Dilara (3) ile evde kalan Fadime Şafak (29), yatak odasında uyudu. Volkan Şafak, sabah kalktığında karyolada yatan annesini uyandırmak istedi ama bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine ağlayarak birinci kattaki teyzesinin yanına giderek annesinin uyanmadığını söyledi. Teyze eve geldiğinde kız kardeşinin öldüğünü görüp hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede pencerenin demir şebekesinin esnetilerek içeri girilip genç kadına işkence yaptıktan sonra yastıkla boğularak öldürüldüğünü ve tecavüz edilmeye çalışıldığını belirledi. Zanlının, kadının kafasını duvara vurduğu, parmaklarını kesmeye çalıştığı, boğazını elle sıktığını ve son olarak yastıkla boğduğu tespit edildi. Ayrıca, genç kadının zanlının yüzünü çizdiği ve tırnaklarında zanlının DNA’sı olduğunu saptadı. Polis, bir süre mahallede çalışma yaptı ancak bir türlü zanlıya ulaşamadı.

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Fadime Şafak

KKTC'DE YAPTIĞI SARKINTILIK OLAYI ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

  • Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul kalan cinayetleri araştırmak için özel bir ekip kurdu. Ekip, dosyaları incelediğinde Fadime Şafak dosyasının zaman aşımını için kısa bir zaman kaldığını fark ederek cinayeti çözmek için yeniden çalışma yapmaya karar verdi. Polis, önce cinayetin mahalle içinden olabileceğini değerlendirerek o gün mahallede oturan herkesi mercek altına altı. Daha sonra olaydan kısa bir süre sonra mahalleden taşınanları ve sapkın olabilecekleri mercek altına aldı. Polis, bu profile uyan 10 şahsı belirleyip incelerken Gökhan Ç. (40) isimli şahsın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşadığını ve burada penceresi açık olan bir evden içeri girerek iç çamaşırlı olan bir kadına sarkıntılık yaptığı nedeniyle cezaevinde olduğunu belirledi.

GÖkhan Ç.'nin abla ve kayınbiraderi serbest bırakıldı.

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KKTC'DEN GETİRİLDİ OLAY İNKAR ETTİ

Mayıs ayında serbest kalan Gökhan Ç.’yi Adana polisi KKTC’den alıp Adana’ya getirdi. Polis, zanlıya cinayeti sorunca şahıs, kadını tanımadığını cinayetten haberi olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis, zanlıdan kan alıp serbest bıraktı. Polis, bir taraftan zanlıyı takip ederken diğer taraftan DNA eşleştirmesi yapıldı. Yapılan eşleştirmede zanlının kan örneği ile kadının tırnakları arasındaki DNA uyuştu. Bu arada polis, zanlının yurt dışına kaçmaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca zanlının kadını öldürdüğünü Kocaeli’de yaşayan ablası Perihan Y. (60) ile kayınbiaraderi İsa C.’nin (46) bildiğini belirleyerek üçünü de gözaltına aldı.

Katil zanlısı Gökhan Ç.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

  • Zanlı, ikinci kez geldiği emniyette bu kez her şeyi itiraf etti. Zanlı Fadime Şafak ile aralarında aşk olduğunu ileri sürüp o gece yanına gittiğini, birlikte olduklarını daha sonra ise Fadime Şafak’ın kendisine kıskançlık yaptığını iddia ederek, "’Nişanlından ayrıl yoksa seni mahalleye rezil ederim’ deyince kavga çıktı. Kavgada bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için onu susturmak için yastıkla bastırdım öldü. Onu öldürmek istemedim" dediği öğrenildi. Ancak polis raporları ve adli tıp raporları zanlıyı yalanladı. Her iki raporda da genç kadının işkence yapılarak öldürüldüğü ve tecavüz girişimi olduğu belirlendi.

OLAYDAN SONRA ABLASINA İTİRAF ETTİĞİ BELİRLENDİ

Bu arada zanlının olaydan sonra hemen eve gittiği, elinin yüzünün kanlar içinde olduğunu ablasının görüp sorduğunda, ona kavga ettiğini söylediği, sabahleyin olay ortaya çıkınca ablasının ‘bunu sen mi yaptın’ diye sorduğu öğrenildi. Ablasına cinayeti önce inkar eden sonra itiraf eden şahsın, polisler mahalleden gidene kadar evden çıkmadığı, daha sonra da mahalleden taşındığı, olaydan 2 yıl sonra da evlenip 16 yıl içinde 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Abla ile kayınbirader serbest kalırken, Gökhan Ç. tutuklandı.

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