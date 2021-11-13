Okçuluk gösterileri yoğun ilgi gördü

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, bu yıl Lezzet Festivali’nin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu ifade ederek, “Adana’da esnafın yüzü gülüyor. Çok güzel bir festival oldu. Yaklaşık 300 bin kişi civarında katılım oldu. Onlara pandemi düzenine uygun bir ortam sağlandı. Ortalama 35 ton et kebaba dönüştü. Kuşbaşı, ciğer, çöp şiş gibi çeşitlerimizde vardı ama en çok tercih edilen tabi ki Adana Kebap oldu. Dünya markası olan Adana Kebap’ını temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.