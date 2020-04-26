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Hayat Bahar festivalleri mutfağımızda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Bahar festivalleri mutfağımızda

Her yıl baharın gelmesiyle birlikte özellikle Ege bölgesinde ot festivalleri başlardı. Bu yıl ise baharda yapılan ot festivalleri evlerimize taşındı. Festival komiteleri buram buram bahar kokan otlar ve sebzeleri adresinize gönderiyor.

Çağlar Çağatay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iptal edilen nisan ayının en önemli festivalleri evlere, balkonlara, dijital platformlara taşındı. Adana’da koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 8. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı “EVDEKArnavaL” sloganıyla balkonlarda kutlandı. Dünyada bir ilk olarak Instagram üzerinden canlı yayın ile yapılan karnavala binlerce kişi katıldı. Bunlardan bir diğeri de 9-12 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ve iptal edilen 11. Alaçatı Ot Festivali. Alaçatı mutfaklarında aile yadigarı tarifler ile pişen Ege otları, tüm Türkiye’de izleyiciler ile buluşuyor. “Kendi güzel ot yemeklerimizle kendi festivalimizi yaşayalım ve ülkemizle paylaşalım diyen Alaçatılılar kolları sıvadı, herkes mutfakta yemek pişiriyor ve paylaşıyor.

ALAÇATI OT FESTİVALİ BU YIL “EVDEN” YAPILIYOR

Fotoğraf: Arşiv

İzmir Çeşme›ye bağlı Alaçatı›da mutfaklardan nefis kokular geliyor. Evde kal günlerinde ‹Evde Ot festivali› yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilen Alaçatı Ot Festivali, evden hazırlanan videolarla yapılıyor. Alaçatı Turizm Derneği’nin kadın üyelerinin girişimiyle yapılan organizasyon kapsamında mutfağa giren Alaçatalı şefler, kendi tarifleriyle yemek pişiriyor ve 1’er dakikalık videolar hazırlıyor. Derneğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarla Alaçatı’nın yöresel yemekleri için de arşiv oluşturuluyor. Aynı zamanda Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’da tarladan mutfağa her aşaması ile bölgeyi tanıtan anlatımı ile Baklalı Enginar yemeği pişirdi.

URLA ENGİNAR FESTİVALİ DİJİTAL PLATFORMLARDA

Pandemi sürecinde iptal edilen bir diğer festivalde 6. Uluslararası Urla Enginar Festivali. Bu yıl festival atmosferini dijital platforma taşıdı. Ünlü şefler ve konuklar ile oluşturulan içerikler, sosyal medya hesaplarından festival severler ile paylaşılıyor. Dünyaca ünlü şefler ve uzmanlar evlerinde enginarı ve tariflerini öğrenmek isteyenler için yemekler yapıp tarifler paylaşıyor. Enginarın hikayesini, tarım ve gastronomiyi anlatıyor. İzmir’in şirin ilçesi Urla’daki Enginar Festivali internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında festival için özel hazırlanan videoları evinizde izleyebilirsiniz. Aynı zamanda festivalin en önemli unsuru olan yerel üreticileri destekleme süreci de devam ediyor. Urla Belediyesi, Tüm Türkiye’yi Urla Sakız Enginarına sahip çıkmaya online & kargo ile Enginar almaya davet ediyor. Urla Belediyesi şirketi URİT, Urla Kadın Kooperatifi ve Urla Ziraat Odası işbirliğiyle, URİT ve Kadın Kooperatifi, telefon, mesaj ve web sitesi ile enginar siparişlerini alarak en sıhhi koşullarda işleyip evlere gönderiyor.

KAKAVA ATEŞİ “SOSYAL MESAFEYLE” YANACAK

Baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez (Kakava) şenlikleri Edirne’de “sembolik” düzenleneceği açıklandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bazı festivallerin ertelendiğini ancak 1400 yıldır 5 Mayıs’ta yapılan Kakava Şenlikleri›nin ertelenmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi. Kakava ateşini yakmayı planladıklarını vurgulayan Gürkan, “5 Mayıs’ta sosyal mesafeyi de dikkate alarak sadece ben, Sayın Valimize arz edeceğim katılırsa o ve bir de Romanları temsilen çeribaşı arkadaşımızı alacağız, ateşi ikimiz ya da üçümüz yakarak Kakava geleneğini sembolik de olsa devam ettirmiş olacağız. Sosyal mesafeli bir ateş yanacak. Sağlığı koruyarak geleneklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Vücudu dinç tutma önerisi

Aslı Elif Tanuğur Samancı

Propolis, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir arı ürünü. Propolis antioksidan, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir. Propolisin bilinen en güçlü doğal bağışıklık destekleyici gıdalardan biri olduğunu belirten Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Popolis ham halde tüketilemez ve mutlaka özütlenmesi gereklidir. Bu özütleme işlemi çok önemlidir. Propolis bağışıklığı desteklerken, virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını da engeller” yorumunu yapıyor.

Çocuklara bu kitaplar hediye

Fotoğraf: Arşiv
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara bir armağan da Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan geldi. Kukuli sağlıklı ve dengeli yaşam aktivite kitapları, tüm Şok Marketler’de minik hayranlarının beğenisine sunuldu. Kukuli ve arkadaşları, okul öncesi okurlarına kişisel temizliğin ve dengeli beslenmenin önemini keyifli aktivitelerle öğretiyor.
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