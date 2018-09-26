Gündem Okmeydanında metrobüsler çarpıştı
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İstanbul Okmeydanı'nda metrobüsler çarpıştı: 7 yaralı - Son dakika haberleri

Okmeydanı'nda metrobüsler çarpıştı

İstanbul Okmeydanı'nda bir metrobüs, önünde metrobüse çarptı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İstanbul'da bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Çağlayan Durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada, metrobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı.

Yaralı vatandaşlardan 6'sı ambulansla hastaneye kaldırılırken, birine de olay yerinde müdahale edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazaya karışan metrobüsler kaldırıldı.

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