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İstanbul Tuzla'da akü fabrikasında yangın - Son dakika haberleri

Tuzla'da fabrika yangını

İstanbul Tuzla'da bir akü fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Haber Merkezi AA
Yangında maddi zarar gören fabrikanın son durumu havadan görüntülendi.
Yangında maddi zarar gören fabrikanın son durumu havadan görüntülendi.

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Fabrika çalışanları da tahliye edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.

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