Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'ndeki bir akü fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, polis de fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Fabrika çalışanları da tahliye edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışması sürüyor.