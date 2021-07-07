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İSTANBUL

Oksijen iyi geldi

Müsilajla mücadele kapsamında oksijeni artırmak için Marmara’ya bırakılan cihazlardan Pendik’teki olumlu sonuç verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebilmek için balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın olabileceğini ve Marmara’ya balık bırakılabileceğini söyledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Oksijen iyi geldi​
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pendik’te oksijenin bir miktar arttığını açıkladı.

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaja karşı 22 Haziran’da Kocaeli Körfezi’nde 4 farklı nokta ile Pendik’te belirlenen bir alana 30 metre derinliğe oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı. 6 hafta sürmesi beklenen test sürecinin ikinci haftasında iyi haber geldi. Pendik’te oksijen seviyesinde artış görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da söz konusu cihazların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye konuşan Kurum, sonuçların ay sonu itibarıyla çıkacağını hatırlatarak, Pendik’teki oksijenin bir miktar arttığını ancak diğer 4 noktada herhangi bir artışın olmadığını söyledi. Kurum, “Pendik Marina’da daha olumlu bir tablo var. Ancak Körfez biraz daha kötü. Nefes alma noktasında sıkıntı var. Kirli olunca o kirlilik içerisinde oksijen alsa bile oradaki canlılar yeniden o yaşam döngüsüne erişemiyor. Oksijen verilmesi doğru bir yöntem. Süreç sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı. Kurum, sonuçları gördükten sonra uygulamanın yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.

Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi
GÜNDEM
Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Fotoğrafta Bostancı sahilindeki değişim görülüyor.
Fotoğrafta Bostancı sahilindeki değişim görülüyor.

AZOT VE FOSFORUN AZALMASI LAZIM

  • Temizleme noktasında bayağı bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Kurum, şu an yapılan çalışmalarla denizdeki normal döngüsel yaşamın devam ettirilmesinin sağlanmaya çalışıldığını aktardı. Kurum, üremenin nedeninin içerdeki azot ve fosfordan kaynaklı olduğunu, kesin çözüm için ise “Oksijenin artması, azot ve fosforun azalması lazım. Hedef o zaten. Bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi. Bu kapsamda, deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebilmek için balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini ve Marmara’ya balık bırakılabileceğini kaydetti. Kurum, “Bırakın tutmayı ilave vermek lazım” dedi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından müsilajı temizlemek için deniz bakterilerinin kullanılmasıyla ilgili çalışmanın da devam ettiğini ve sürecin anlık takip edildiğini bildirdi. Müsilajla mücadelede denetimlerin önemine de dikkat çeken Bakan Kurum, 41 işletmenin kapatıldığını ve toplam 18 milyon para cezası kesildiğini belirtti.

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
GÜNDEM
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 8 Haziran’da müsilaj için başlatılan deniz seferberliği kapsamında bugüne kadar 10 bin 700 metreküp müsilajın temizlendiğini kaydetti. Kurum, 408’i karadan, 184’ü denizden olmak üzere toplam 592 bölgede temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 8 Haziran’da müsilaj için başlatılan deniz seferberliği kapsamında bugüne kadar 10 bin 700 metreküp müsilajın temizlendiğini kaydetti. Kurum, 408’i karadan, 184’ü denizden olmak üzere toplam 592 bölgede temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.
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