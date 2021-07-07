​Oksijen iyi geldi​

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaja karşı 22 Haziran’da Kocaeli Körfezi’nde 4 farklı nokta ile Pendik’te belirlenen bir alana 30 metre derinliğe oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı. 6 hafta sürmesi beklenen test sürecinin ikinci haftasında iyi haber geldi. Pendik’te oksijen seviyesinde artış görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da söz konusu cihazların son durumuna ilişkin bilgi verdi. Kabine toplantısı sonrası bir grup gazeteciye konuşan Kurum, sonuçların ay sonu itibarıyla çıkacağını hatırlatarak, Pendik’teki oksijenin bir miktar arttığını ancak diğer 4 noktada herhangi bir artışın olmadığını söyledi. Kurum, “Pendik Marina’da daha olumlu bir tablo var. Ancak Körfez biraz daha kötü. Nefes alma noktasında sıkıntı var. Kirli olunca o kirlilik içerisinde oksijen alsa bile oradaki canlılar yeniden o yaşam döngüsüne erişemiyor. Oksijen verilmesi doğru bir yöntem. Süreç sonunda göreceğiz” ifadelerini kullandı. Kurum, sonuçları gördükten sonra uygulamanın yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağına karar verileceğini bildirdi.

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GÜNDEM Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Fotoğrafta Bostancı sahilindeki değişim görülüyor.

AZOT VE FOSFORUN AZALMASI LAZIM

Temizleme noktasında bayağı bir ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Kurum, şu an yapılan çalışmalarla denizdeki normal döngüsel yaşamın devam ettirilmesinin sağlanmaya çalışıldığını aktardı. Kurum, üremenin nedeninin içerdeki azot ve fosfordan kaynaklı olduğunu, kesin çözüm için ise “Oksijenin artması, azot ve fosforun azalması lazım. Hedef o zaten. Bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi. Bu kapsamda, deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebilmek için balık avlanmasıyla ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olabileceğini ve Marmara’ya balık bırakılabileceğini kaydetti. Kurum, “Bırakın tutmayı ilave vermek lazım” dedi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi tarafından müsilajı temizlemek için deniz bakterilerinin kullanılmasıyla ilgili çalışmanın da devam ettiğini ve sürecin anlık takip edildiğini bildirdi. Müsilajla mücadelede denetimlerin önemine de dikkat çeken Bakan Kurum, 41 işletmenin kapatıldığını ve toplam 18 milyon para cezası kesildiğini belirtti.

GÜNDEM İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor