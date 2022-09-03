Okul alışverişine dikkat: Kırtasiyede tehlikeli madde uyarısı

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala öğrenci ve veliler okul alışverişine başladı. Birbirinden güzel kalem, silgi, boya kalemi gibi kırtasiye ürünleri öğrencilerin ilgisini çekmek için yeterli olsa da bu ürünleri satın alırken dikkatle incelemekte fayda var. Kalitesiz ve merdiven altı diye adlandırılan kırtasiye malzemeleri, içinde bulundurduğu zararlı maddeler nedeniyle çocukların sağlığını tehdit ediyor. Ticaret Bakanlığı denetçileri ithal ve ihracatçılara yaptığı denetimler sırasında aldığı numuneleri fiziksel ve kimyasal test yapılması için laboratuvarlara gönderiyor. Yeni Şafak olarak, kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin laboratuvarda incelenme sürecini yerinde inceledik.

AŞAMA AŞAMA ANALİZ EDİLİYOR

İnceleme sürecini anlatan Ekoloji Labaratuvarı Şefi Ebru Çakır, “Numunelere ilk önce kesim işlemi uygulanıyor. Yapılan kimyasal ve fiziksel testlerin ardından çıkan sonuca göre, pozitiftir veya değildir şeklinde sonuç veriyoruz. Zararlı maddeler ürünün çeşidine göre değişiyor fakat fitalat madde(esneklik arttırıcı), azo boyar madde (sentetik boya), uçucu maddeler gibi birçok yasaklı madde bulunabiliyor. Bunların limitleri var. Limitlerin üzerindeyse ‘tehlikelidir’ yani ‘pozitiftir’ şeklinde sonuç veriyoruz” dedi.

ÜREMEYE ZARAR VERİYOR

Ürünlerin zararlı olup olmadığının dışarıdan bakıldığında anlaşılamayacağını söyleyen Çakır, şu uyarılarda bulundu: “Ancak testin sonucuna göre biz böyle bir yargıya varabiliyoruz. Azo boyar olarak nitelendirilen kanserojen madde, vücutta emilim sağladığı için kanser yapma riski var. Sık sık rastladığımız bir diğer zararlı madde ise Fitilat. Bu maddenin üreme organlarına kadar zararı var. O yüzden kırtasiye ürünlerinin ağızla teması ve vücutta emilimi tehlikeli.”

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Ambalajları kontrol edin

Laboravutarda alınan sonuçların uygunsuz çıkması üzerine ürünlerle ilgili yasal süreç başlatıldığını söyleyen Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Üstünel, “O ürünü piyasadan toplatıyoruz, imalat veya ithalatçısına idari para cezası uyguluyoruz. Güvensizliği tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla tüketicilerle paylaşılıyor” diye konuştu.

ETİKETLERİ OKUYUN

Tüketicileri, ürünlerin üzerindeki ambalaj ve işaretlere dikkat etmesi konusunda uyaran Üstünel, şu tavsiyelerde bulundu: “Kırtasiye ürünlerinin üzerinde imalatçı ve ithalatçının adının ve açık adresinin yazması lazım. Marka, model ve uyarı işaretleri bulunmayan ürünler alınmamalı. Tekstil veya ayakkabı ürünlerinde ise etiketlere bakmak gerekiyor.”