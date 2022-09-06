Ölüm bile onları ayıramadı: 5 gün arayla vefat ettiler

\"800 yıllık tarih çürüyor, elimizden kayıyor\"<br><br>Kalenin bakımsız olduğunu söyleyen Seyifler Mahallesi Muhtarı Yücel Akmeşe, \"Görüldüğü üzere bakımsız ve tarih burada kendi kendine çöküyor, sahiplenmiyoruz. Kalenin bir tanesi tamamen ağaçlık ve sarmaşıklarla kaplanmış durumda. Tarihimizi korumak gerekiyor. Ne zaman yapıldığını bilemiyoruz ama yaklaşık 800 yıllık bir tarih. Tarihimizi kaybetmeyelim istiyorum. Geçmişimizi gelecek nesillerinde bilmesini isteriz. Bu tarihi yapının bakım ve restore edilmesini, daha sonra ziyarete açılmasını arzu ediyoruz. 800 yıllık tarih çürüyor, elimizden kayıyor\" dedi.