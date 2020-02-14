Ömer Çelik’ten Başbuğ ve Kılıçdaroğlu açıklaması: Tesadüf olduğunu düşünmeyin

FETÖ-CHP ilişkisinde üç kritik isim: Gülek, Ecevit, Kılıçdaroğlu

FETÖ'nün devlete sızarak kritik noktaları ele geçirme amacının 1960'lı yıllara dayandığı biliniyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in CHP ile ilişkisi de bu yıllara dayanıyor. Gülen, Kasım Gülek ve Bülent Ecevit ile direkt temas kurmuştu. Gülek'in cenazesine katılmış, Ecevit'e ise şefaatçi olacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise FETÖ mensupları ile yakın temas kurdu. Örgüt devlete savaş açtığı zaman Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesini sık sık ziyaret edip, kayyum atanan Kanal Türk'e de destek çıkarması yapmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi ise FETÖ'nün Atatürk Havalimanına işgal eden tanklarına selam durup güvenli bir eve geçmişti.