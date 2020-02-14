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ANKARA

Ömer Çelik’ten Başbuğ ve Kılıçdaroğlu açıklaması: Tesadüf olduğunu düşünmeyin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ hakkındaki suç duyurusu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında “O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti'den 6 milletvekili, katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "hakaret"ten suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ahlaksızlıktır"

O emekli generalin yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaların tesadüf olduğunu düşünmeyin. Aynı zihniyetin ürünleri. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı terör örgütünün siyasi ayağı olarak nitelendirmek ahlaksızlığın ta kendisidir, vicdansızlığın ta kendisidir, akıl yoksunluğunun ta kendisidir.

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"Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür.

Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir."

  • İlker Başbuğ katıldığı bir canlı yayında "2009'da askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanma teklifini getirenler araştırılsın" önerisinde bulunmuştu.
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FETÖ-CHP ilişkisinde üç kritik isim: Gülek, Ecevit, Kılıçdaroğlu
FETÖ'nün devlete sızarak kritik noktaları ele geçirme amacının 1960'lı yıllara dayandığı biliniyor. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in CHP ile ilişkisi de bu yıllara dayanıyor. Gülen, Kasım Gülek ve Bülent Ecevit ile direkt temas kurmuştu. Gülek'in cenazesine katılmış, Ecevit'e ise şefaatçi olacağını açıklamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ise FETÖ mensupları ile yakın temas kurdu. Örgüt devlete savaş açtığı zaman Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesini sık sık ziyaret edip, kayyum atanan Kanal Türk'e de destek çıkarması yapmıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi ise FETÖ'nün Atatürk Havalimanına işgal eden tanklarına selam durup güvenli bir eve geçmişti.

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