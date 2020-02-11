Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye gündeminde birincisi sırada yer alan #FETÖnünSiyasiAyağıCHP etiketi ile onbinlerce kullanıcı CHP'nin nasıl FETÖ'ye destek verdiğini gösteren görseller ve videolar paylaştı.

GÜNDEM FETÖ CHP'nin eseri

CHP'nin hedefi siyasi istikrar





Ana muhalefet partisi CHP, FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar etmek ve 15 Temmuz’da darbe girişimin hedefi olan AK Parti’yi zan altında bırakmak için yine ‘siyasi ayak’ propagandasını raftan indirdi.

Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzası ile bir önerge veren CHP, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. CHP, hükümeti hedef almak için sık sık ‘siyasi ayak’ polemiği başlatıyor.