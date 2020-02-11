Gündem Kılıçdaroğlunun açıklamalarına tepki yağdı FETÖnün siyasi ayağı CHP
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ardından #FETÖnünSiyasiAyağıCHP etiketi Türkiye gündeminde ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili açıklamaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye gündeminde birincisi sırada yer alan #FETÖnünSiyasiAyağıCHP etiketi ile onbinlerce kullanıcı CHP'nin nasıl FETÖ'ye destek verdiğini gösteren görseller ve videolar paylaştı.

FETÖ CHP'nin eseri
GÜNDEM
FETÖ CHP'nin eseri

CHP'nin hedefi siyasi istikrar


Ana muhalefet partisi CHP, FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi istismar etmek ve 15 Temmuz’da darbe girişimin hedefi olan AK Parti’yi zan altında bırakmak için yine ‘siyasi ayak’ propagandasını raftan indirdi.

Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzası ile bir önerge veren CHP, FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti. CHP, hükümeti hedef almak için sık sık ‘siyasi ayak’ polemiği başlatıyor.

Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz
OYNAT 01:24
Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz
Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, ''Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.' dedi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi.


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FETÖnün siyasi ayağı CHP

FETÖ'nün
siyasi ayağı CHP

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