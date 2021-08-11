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MALATYA

Önce ağabeyini sonra da ağabeyinin arkadaşını vurdu

Malatya’da dün ağabeyini silahla vurarak yaralayan şahıs bugünde ağabeyinin arkadaşını yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Önce ağabeyini sonra da ağabeyinin arkadaşını vurdu
Önce ağabeyini sonra da ağabeyinin arkadaşını vurdu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yavuzeli Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte ikamet eden Y.Ç. (25) sigara içmek için dışarı çıktı.

POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Y.Ç.’nin dışarı çıkmasının ardından silah sesi duyulurken, cadde üzerine çıkan Y.Ç.’nin annesi oğlunu sağ bacağından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı Y.Ç. ilk ifadesinde kendisine ateş açan şahsın K.İ. olduğunu belirtirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde cadde üzerinde bir adet tüfek kartuşu bulunurken, K.İ.’nin dünde Y.Ç.’nin arkadaşı olan ağabeyini silahla vurarak yaraladığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan K.İ.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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