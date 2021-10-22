Önce gasp etmek istediği genci darp etti ardından bekçiyi bıçakladı

Aksaray’da bir vatandaşı gasp etmek isterken bekçiyi gören yabancı uyruklu genç önce gasp etmek istediği vatandaşı darp edip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaraladı. Gazetecilerin “Neden yaptın” sorusuna ise gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek abi hatıra kalır” diye cevap verdi.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Habib Ghorbanı (16) isimli yabancı uyruklu şahıs cadde üzerinde yaya olarak giden Emre Can K. (20) isimli genci durdurarak para istedi. Gencin parası olmadığını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak genci “Bıçaklarım” diye tehdit eden Habib Ghorbanı genci darp etti. Bu sırada devriye gezen mahalle bekçileri olayı fark ederek şahısların yanına gitti. Bekçilerin geldiğini fark eden Habib Ghorbanı elindeki bıçakla bekçilere saldırdı. Saldırı esnasında şahsı etkisiz hale getirmek isteyen mahalle bekçisi Süleyman Bozkuş (28) elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer bekçi ve anons üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek yakaladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Ardında bekçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken elinde oluşan derin bıçak yarasına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Gülerek, “Yanlışlıkla oldu, çek hatıra kalır” dedi

İlk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülen yabancı uyruklu Habib Ghorbanı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada polis ekiplerince acile alınan Habib Ghorbanı gazetecilerin neden bıçakladın sorusuna gülerek, “Yanlışlıkla oldu. Çek abi hatıra kalır” diye umursamazca cevap verdi. Sağlık kontrolünde geçirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gasp edilmeye çalışılan Emre Can K. isimli genç ise polis merkezine getirildiği sırada, “Adamlar bizi gasp etmeye çalıştı, bekçiler zor kurtardı. Adamlar bizden para istedi. Nedeni mi var?” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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FOTOĞRAF 24 Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçen Fas uyruklu 13 göçmen, Yunan sınır güvenlik güçlerine yakalandı. <br><br>Yunan unsurları, aç bıraktıkları göçmenleri üzerlerindeki para, değerli eşya ve kıyafetlerini alıp dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye itti. Aç ve susuz şekilde geri itilen göçmenler, Edirne'de kendi imkanları ile geldikleri bir inşaat şantiyesine sığındı. <br><br>Bitkin düşen göçmenlerden bazıları, yarı baygın halde kendilerini şantiyede bulunan kumların üzerine attı. ŞANTİYE ÇALIŞANLARI YEMEK VE KIYAFETLERİNİ VERDİ<br><br>Vücutlarında yaralar ve darp izleri bulunan göçmenlere yemek ve giyecek veren şantiye çalışanları, ardından durumu polis ve Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekiplerince araca alınan göçmenler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Faslı göçmenler, Yunan güvenlik güçlerinin üzerlerindeki paraları, değerli eşyalarını alarak, soyduktan sonra sopa ve coplarla dövdüğünü anlattı. 'SIRTLARINDA ÇOK DARP İZİ VAR'<br><br>Şantiye çalışanı Nesim Cengiz, göçmenlerin perişan halde kendilerine sığındığını ifade ederek, \"Ben şantiyede çalışıyordum. Bir baktım geldiler, üstlerinde elbiseler yoktu. Sonra yardım etmek istedik, aç ve susuzdular. Onlara yemek verdik. Üzerlerinde kıyafet olmadığı için kıyafet verdik. Onları perişan etmişler, dövmüşler. Sırtlarında çok fazla darp izi var. Yanımıza geldiklerinde ben kendi ceketimi verdim, arkadaşım da ceketini verdi. Sonra şantiyede fazla yemek vardı, yemek verdik. Sonrasında polisi çağırdık\" dedi. Yunan güvenlik güçlerinin acımasızca göçmenleri döverek geri göndermesine tepki gösteren Cengiz, \"İnsanlık açısından tam bir vahşet. Vahşice saldırmışlar. Böyle insanlık olmaz olsun\" diye konuştu. 'ÖĞLE YEMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK'<br><br>Şantiye çalışanı Musab Zengin de bu tür olayların daha önce de yaşandığını belirterek, \"Bunu ilk kez de yaşamıyoruz. Daha önce de bu şekilde gelen oldu. Elbiseli gidiyorlar, çıplak geliyorlar. Öğlen arasındaydık. O sırada baktık ki üstlerinde elbise olmayan bir grup geliyordu. Bu grubu görünce biz de dedik ki, bu duruma katlanamayız. Öğlen yemeğimizi paylaştık, beraber yemek yedik. Biz de Müslümanız, onlar da Müslüman, paylaşmamız gerek. Bazı elbiselerimizi de onlara verdik. Sonrasında polis ekipleri geldi\" ifadelerini kullandı. Yunanistan önce gasp sonra işkence etti: Türkiye'ye itilen göçmenlere şefkat eli Edirne'den yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da sınır güvenlik güçlerine yakalanan Fas uyruklu 13 göçmen, paraları ve eşyaları alındıktan sonra sopa ve coplarla dövülerek yarı çıplak halde Türkiye'ye itildi. Edirne'de şantiyeye sığınan ve vücutlarında derin darp izleri bulunan göçmenler hastanede tedavi altına alındı. BiP'te paylaş

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