Dünya Güney Afrikada gazetecilerin ekipmanı çalındı
AFRİKA

Güney Afrika'da gazetecilerin ekipmanı çalındı

Güney Afrika'da iki gazeteci çalışma yaparken gaspçıların hedefi oldu. Güney Afrika Ulusal Editörler Forumu: "Güney Afrika gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline geliyor" dedi.

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Haber Merkezi AA
Güney Afrikada gazetecilerin ekipmanı çalındı
Güney Afrika'da iki gazeteci gasbedildi

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da iki gazeteci silahlı gaspçıların hedefi oldu.

Ulusal televizyon kanallarından ETV muhabirleri Natalie Malgas ve Lance Manjoro, Cape Town'un Khayelitsa bölgesinde seçim süreciyle ilgili haber çalışması yaparken iki silahlı kişinin saldırısına uğradı.

ETV muhabiri Malgas olaya ilişkin açıklamasında, gaspçıların silah zoruyla haber ekipmanları ve kişisel eşyaları dahil üzerlerindeki her şeyi aldığını ve ardından yaya olarak uzaklaştıklarını anlatarak "Daha sonra soygunculardan biri geri dönerek gasbettiği telefonun şarj aletini de aldı." dedi.

Polisten yapılan açıklamada olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

"Güney Afrika gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline geliyor"

Güney Afrika Ulusal Editörler Forumu (SANEF) açıklama yayımlayarak olayı kınadı. Açıklamada, son aylarda gazetecilerin haber yapmak için gittikleri bölgelerde sıklıkla saldırıya uğramasından endişe duyulduğu belirtilerek "Güney Afrika gazeteciler için çok tehlikeli bir yer haline geliyor." ifadesi kullanıldı.

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