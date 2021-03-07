Gündem Önce kendi evini, ardından akrabalarının evini ateşe verdi
AYDİN

Önce kendi evini, ardından akrabalarının evini ateşe verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30), önce kendi evini daha sonra ise akrabalarının evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 5 evde hasar oluştu.

Haber Merkezi DHA
Yangın sonrası 5 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde saat 21.00 sıralarında Köprülü Mahallesi 1622 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen Yunus Y., bilinmeyen nedenle önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası 5 ev kullanılamaz hale gelirken, yanan müstakil evlerin çevresinde bulunan apartmanlardaki vatandaşlar da dumandan etkilendi.

Camları kırmış

Yangın sonrası polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yunus Y.'nin akrabalarının evlerinde olduğu sırada camlarını kırarak ateşe verdiği, içeride bulunan kişilerin ise kısa sürede evi terk ederek kurtulduğu belirtildi. 5 evi ateşe veren Yunus Y.’nin yakınları, her zaman hayatlarını tehlikeye attığını ve sürekli bir olay çıkarttığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Polis, olayın ardından kaçan Yunus Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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