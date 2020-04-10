Onikişubat Belediyesi’nden Durdu Amca’ya doğum günü sürprizi

Sağlıkları açısından risk oluşturacağından, 65 yaş üstü büyüklerin dışarı çıkamamalarından dolayı, yardım paketlerini kapıdan kendilerine teslim eden Belediye yetkilileri, bu sefer bir doğum günü sürprizi yaparak, büyüklerin moralinin de yüksek tutulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş-Onikişubat ilçesinde yaşayan Durdu Amca’ya ve bugün doğum günü olanlara, yardım paketlerinin yanı sıra pastayla sürpriz yapıldı.

Belediye ekipleri Durdu Amca'ya pasta ile sürpriz yaptı.

Doğum gününü kutlayan Belediye yetkililerine teşekkür eden Durdu Amca, çok mutlu olduğunu, böyle bir şey hiç beklemediğini ve yetkililere bu ince davranışlarından dolayı minnettar olduğunu belirtti.