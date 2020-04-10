Gündem Onikişubat Belediyesinden Durdu Amcaya doğum günü sürprizi
KAHRAMANMARAŞ

Onikişubat Belediyesi’nden Durdu Amca’ya doğum günü sürprizi

Onikişubat Belediyesi, ülkemizde Covid-19 vakalarının görüldüğü tarihten bu yana, dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, vatandaşının da kapısını çalarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ekipleri, Durdu Amca’ya ve doğum günü olanlara, yardım paketlerinin yanı sıra pastayla sürpriz yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Durdu Amca’ya doğum günü sürprizi yapıldı.
Durdu Amca’ya doğum günü sürprizi yapıldı.

Sağlıkları açısından risk oluşturacağından, 65 yaş üstü büyüklerin dışarı çıkamamalarından dolayı, yardım paketlerini kapıdan kendilerine teslim eden Belediye yetkilileri, bu sefer bir doğum günü sürprizi yaparak, büyüklerin moralinin de yüksek tutulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş-Onikişubat ilçesinde yaşayan Durdu Amca’ya ve bugün doğum günü olanlara, yardım paketlerinin yanı sıra pastayla sürpriz yapıldı.

Belediye ekipleri Durdu Amca'ya pasta ile sürpriz yaptı.

Doğum gününü kutlayan Belediye yetkililerine teşekkür eden Durdu Amca, çok mutlu olduğunu, böyle bir şey hiç beklemediğini ve yetkililere bu ince davranışlarından dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Onikişubat Belediyesi’nden Durdu Amca’ya doğum günü sürprizi
OYNAT 00:56
Onikişubat Belediyesi’nden Durdu Amca’ya doğum günü sürprizi
Onikişubat Belediyesi, ülkemizde Kovid-19 vakalarının görüldüğü tarihten bu yana, dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra, vatandaşının da kapısını çalarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ekipleri, Durdu Amca'ya ve doğum günü olanlara, yardım paketlerinin yanı sıra pastayla sürpriz yaptı.


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