Ordu merkezli dört ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmada tespit edilen kişilere yönelik Ordu, Antalya, İstanbul ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise beş gram esrar, iki sentetik uyuşturucu hap, 100 adet dokuz milimetre çapında tabanca fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.