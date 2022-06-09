Ordu merkezli dört ildeki uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmada tespit edilen kişilere yönelik Ordu, Antalya, İstanbul ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise beş gram esrar, iki sentetik uyuşturucu hap, 100 adet dokuz milimetre çapında tabanca fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

OYNAT 00:44 Gaziantep'te yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı Gaziantep'te zihinsel engelli yaşlı bir kadın, 'çocuk hırsızına' benzetildiği için saldırıya uğradı. Kadının gözyaşları içinde ve çaresizce etrafa baktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infiale neden oldu. Yaşlı kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ş.Ç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. BiP'te paylaş

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