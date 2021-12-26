Ordu Valiliği evsiz vatandaşları otelde misafir ediyor

Vatandaşlarla ilgilenen Vali Sonel, Ordu Valiliğinin, soğuk kış akşamlarında kalacak yer bulamayan kimsesizlere devletin şefkat ve merhametini göstermeye devam ettiğini söyledi.

Altınordu ilçesinde geçen sene olduğu gibi bu yıl da anlaşma sağlanan bir otele kimsesiz vatandaşların yerleştirildiğini belirten Sonel, soğukta bir vatandaşın dahi sokakta beton ve kartonlar üzerinde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Sonel, otelde misafir ettikleri vatandaşlara kıyafet, kahvaltı ve yemek desteği de verildiğini kaydederek, kış akşamlarında zorda ve dışarıda kalan vatandaşların, anlaşma yaptıkları bu otele gelerek sıcacık ortamda devletin şefkatini göreceklerini vurguladı.

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Otelde misafir edilenler ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Burada rahatız. Yemeğimizi alıyoruz. Sıcak yerde yatıyoruz." dedi.

FOTOĞRAF 20 Koronavirüs salgını nedeniyle artırılan tedbirler kapsamında Tunceli'de de denetimler artırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Tunceli'nin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. İzin belgesi olmayan araçlar geri çevrildi. Kar yağışının hala etkili olduğu bazı bölgelerde evden çıkamayan yaşlıların istekleri karşılanıyor. Yaşlı vatandaşların mağdur olmaması için ekipler gece gündüz çalışıyor. Öte yanda, Organize Sanayi Bölgesindeki Peri Tekstil Fabrika’sında üretilen 200 bin maske bölge hastaneleriyle, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Vatandaşı el üstünde tutan başkan: Tunceli Valisi Tuncay Sonel Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de önlemlerin artırılmasının ardından Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatandaşlarının mağdur olmaması için tüm ekipleri seferber etti. OSB'deki Peri Tekstil Fabrika'sında 200 bin maske üretilirken, 7'den 70'e kentteki tüm vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Sokak sokak gezen Vali Sonel, vatandaşlara maske dağıtıyor, yaşlıların ihtiyaçlarını kapılarına bırakıyor, çocuklara oyuncak dağıtıyor. BiP'te paylaş

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