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Gündem Ordu Valisi Sonel bu sözlerle uyardı 19 kişi bir araya gelip kumar oynarsa biz de gözlerinin yaşına bakmayız
ORDU TÜRKİYE

Ordu Valisi Sonel bu sözlerle uyardı: 19 kişi bir araya gelip kumar oynarsa biz de gözlerinin yaşına bakmayız

Ordu Valisi Sonel bu sözlerle uyardı: 19 kişi bir araya gelip kumar oynarsa biz de gözlerinin yaşına bakmayız

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte pandemiye rağmen bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili açıklamada bulundu. Sonel, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" dedi. Kente gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.

Haber Merkezi DHA
Ordu Valisi Tuncay Sonel
Ordu Valisi Tuncay Sonel

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiye rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu.

  • Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Covid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.

Kente gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.

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