Ordu Valisi Sonel bu sözlerle uyardı: 19 kişi bir araya gelip kumar oynarsa biz de gözlerinin yaşına bakmayız Ordu Valisi Sonel bu sözlerle uyardı: 19 kişi bir araya gelip kumar oynarsa biz de gözlerinin yaşına bakmayız Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte pandemiye rağmen bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili açıklamada bulundu. Sonel, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" dedi. Kente gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.

Haber Merkezi 14 Eylül 2020, 12:56 Son Güncelleme: 14 Eylül 2020, 13:11 DHA