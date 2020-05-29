Gündem Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira para cezası
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Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 240 lira para cezası

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde inşaat halindeki binaya polis tarafından yapılan kumar baskınında 1 kişi gözaltına alınırken, 8 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 35 bin 240 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi İHA
Evi kumarhaneye çevirmişler.
Evi kumarhaneye çevirmişler.
  • Gülpınar Mahallesi’nde bir evde kumar oynandığını tespit eden polis ekipleri dün saat 23.00 sıralarında adrese baskın düzenledi.

İnşaat halindeki binanın bir odasının kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, ev sahibi T.Ö.’yü gözaltına aldı. Pencereleri köpük ve battaniye ile kapatılan evde çöp poşeti içinde iskambil ve yırtılmış adisyon kağıtları ele geçirildi. Evde yakalanan Ö.O, V.M, Z.O.M, E.Y, M.A.A, S.B, A.E ve Y.D.’ye kumar oynamaktan 9 bin 800, sosyal mesafe kuralına uymamaktan 25 bin 440 lira olmak üzere toplam 35 bin 240 lira para cezası kesildi.

15 gündür haber alınamıyordu: Evinden kötü kokular yayılınca gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
15 gündür haber alınamıyordu: Evinden kötü kokular yayılınca gerçek ortaya çıktı
  • Öte yandan kumar oynanması için ’İmkan ve yer sağlama’ suçundan adli işlem başlatılan T.Ö.’nün son 2 ay içerisinde aynı suçtan 2 kez daha gözaltına alındıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.
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