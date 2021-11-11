Ordu’da fındık hırsızları yakalandı

Ordu’da 2,5 ay önce gerçekleştirilen fındık hırsızlığının şüphelisi 3 kişi yakalandı.
Altınordu ilçesinin Örencik Mahallesi’nde 25 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen 700 kilogram fındık hırsızlığı olayı ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından fail ya da faillerin tespitine yönelik yapılan araştırmalar sonuçlandı. Yapılan çalışmalar sonunda fındık hırsızlığını yaptıkları belirlenen C.Y., H.Ö. ve İ.Ç. isimli 3 şüpheli şahıs hırsızlık eyleminde kullandıkları araç ile birlikte yakalandı.
Şahıslar adli makama sevk edildi.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan ‘tam kapama’ öncesi kısıtlamadan muaf çiftçiler, ziraat odalarına akın etti. Tarla ve bahçelerine gitmek isteyenler izin belgesi alabilmek için sabahın erken saatlerinde Tepebaşı Ziraat Odası önünde sıraya girip, uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılan vatandaşlarla görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından iki günde yaklaşık 300 kişinin izin belgesi aldığını belirterek, “17 günlük yasakla beraber bahçe üreticileri, daha önceden de hafta sonu yasakları olmasına rağmen gelmeyip yasağın 17 güne çıkmasıyla birlikte iki gündür bir yığılma oluşturuyor. İki gündür sosyal mesafeyi korumaya uğraşıyoruz. Gelenler genellikle küçük bahçe üreticilerimiz. Bunlar da tabi ki bahçelerine gitmek için belge almak istiyorlar. Cuma sabahına yetiştirebilmek için vatandaşlar sabahın köründe buraya gelip sıraya girmiş. 2 günde yaklaşık 300 kayıt yaptık. Bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Yasaklı dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Çiftçi tarlada olduğu müddetçe biz de belgeleri için çalışacağız. Onlara randevu sistemi ile hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Özellikle hobi bahçesine sahip olanların yaptığı başvuralar nedeniyle sistemin tıkandığı söyleyen Buluşan, \"İzin belgesiyle ağaç, fidan ya da hayvancılık gibi bahçelerinde küçük çaplı işlem yapacaklar, yanlarında eşleriyle veya çalışan bir elemanı ile beraber bahçesine gidebiliyor. Şu anda bütün ziraat odalarında bu yoğunluk olduğu için tapu işlemlerinde de bir sıkıntı oluyor ve sistem yavaş ilerliyor. Bu da ertesi güne sarkmaya sebep oluyor. Bu yığılma bundan kaynaklanıyor. Bu başvurular 2 gün önce olmuş olsaydı, hiç kimse sıraya girmeden 5 dakika içerisinde evrakını alırdı. 365 gün geçerli olan bir evrakı vatandaşımız son güne bırakıyor. 330 metre bahçesi olan da 3 bin dönüm tarlası olan da aynı konuma girmiş oluyor. Bunda bir sınırlama yapılması gerekiyor. Bizim amacımız tarım, hobi bahçelerinde kendi tüketeceklerini yetiştiriyorlar ama bu da sistemi tıkıyor” şeklinde konuştu.
İzin isteyen sıraya koştu: Çiftçi izin belgesi kuyruğu metreleri buldu
Eskişehir'de 17 günlük 'tam kapama' öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için ziraat odaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çalışkan, 2 günde 300 kadar çiftçiye izin belgesi hazırladıklarını ifade ederek, “Yasaklı dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Çiftçi tarlada olduğu müddetçe biz de belgeleri için çalışacağız. Onlara randevu sistemi ile hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.