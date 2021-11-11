Ordu’da fındık hırsızları yakalandı

Özellikle hobi bahçesine sahip olanların yaptığı başvuralar nedeniyle sistemin tıkandığı söyleyen Buluşan, \"İzin belgesiyle ağaç, fidan ya da hayvancılık gibi bahçelerinde küçük çaplı işlem yapacaklar, yanlarında eşleriyle veya çalışan bir elemanı ile beraber bahçesine gidebiliyor. Şu anda bütün ziraat odalarında bu yoğunluk olduğu için tapu işlemlerinde de bir sıkıntı oluyor ve sistem yavaş ilerliyor. Bu da ertesi güne sarkmaya sebep oluyor. Bu yığılma bundan kaynaklanıyor. Bu başvurular 2 gün önce olmuş olsaydı, hiç kimse sıraya girmeden 5 dakika içerisinde evrakını alırdı. 365 gün geçerli olan bir evrakı vatandaşımız son güne bırakıyor. 330 metre bahçesi olan da 3 bin dönüm tarlası olan da aynı konuma girmiş oluyor. Bunda bir sınırlama yapılması gerekiyor. Bizim amacımız tarım, hobi bahçelerinde kendi tüketeceklerini yetiştiriyorlar ama bu da sistemi tıkıyor” şeklinde konuştu.