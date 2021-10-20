Mezra Ziraat’ten çiftçiye üçlü destek

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda, pancar şekeri üretimi başladı. İki fabrikada bu yıl 550 bin ton pancar hasadı ve 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 3 yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Mezra Ziraat vesilesiyle bölgede şeker pancarı üretimi hareketlenirken, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda bu yılki şeker üretimine de başlandı. Çiftçinin en büyük destekçisi olarak bölgede faaliyette bulunan Mezra Ziraat, üreticinin 3 yıldır arazisine sulama, tohum, gübre ve tarımsal ilaçlama desteği veriyor, mahsulünü modern tarım araçlarıyla topluyor.

KURAKLIĞA RAĞMEN 550 BİN TON HASAT

Bölgedeki üretim zincirinde önemli görev üstlenen Şeker Fabrikaları çiftçiye kendi araçlarıyla nakliye desteği vererek üretilen pancarı satın alıyor. Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları 2019- 2020 döneminde işlediği 610 bin ton şeker pancarından 91 bin ton şeker elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atmıştı. Bu yıl da bölgede kuraklık ve don olmasına rağmen 550 bin ton şeker pancarı hasadı, 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

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Ferit Özkan

MALİYETLER DÜŞÜYOR

Pancar hasadı hakkında bilgi veren Mezra Ziraat Saha Yöneticisi Ferit Özkan, “Son teknoloji, 6 sıralı makinelerle, son sistem araçlarla hasat gerçekleştiriyoruz. Üreticiye sulama, üretim desteği, makine, ekipman, modern tarım uygulama eğitimi gibi destek sunuyoruz” dedi. Bu sayede çiftçinin maliyetlerinin düştüğüne dikkat çeken Özkan, “Bölgedeki şeker fabrikalarına, ham madde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunmuş oluyoruz” diye konuştu.

EKONOMİ Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi

Necati Karavaizoğlu

650 MİLYON LİRALIK KAZANÇ SAĞLANIYOR

Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise pancardan şekerin nasıl elde edildiğini anlattı. Karavaizoğlu, çiftçiye nakliye desteği vererek hasadı fabrikaya getirdiklerini ifade ederken, analiz, yıkama ve kıyım halinde kesimin ardından sıcak su tanklarında şekeri pancardan ayrıştırdıklarını belirtti. Kalan posayı preslediklerini ve çiftçiye hayvan yemi olarak verdiklerini ifade eden Karavaizoğlu, “Kristalleşen şekeri de kurutarak son ürün haline getiriyoruz. Her iki fabrikamız, toplam 4 bin üreticimizle Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz” dedi.

Üreticinin verimini artırdı

Mezra Ziraat A.Ş tarafından sağlanan destekler üreticinin yüzünü güldürürken, 15 yıldan fazladır üretim yapan çiftçi Mustafa Uzunoğlu da ürettiği şeker pancarını 20 dekardan 100 dekara çıkardığını belirtti. Uzunoğlu, 500 dekar alanda üretime çıkmayı hedefliyor. Önceden dekarda 3 ton verim alınırken, verilen destekler sonrası dekarda 5 tonun üzerinde de verim alınıyor.

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