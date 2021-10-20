Ekonomi Mezra Ziraatten çiftçiye üçlü destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mezra Ziraat’ten çiftçiye üçlü destek

Mezra Ziraat’ın pancar üreticisine verdiği nakliye, yem ve gübre desteği kurak geçen sezonda çiftçinin yüzünü güldürdü. Bölgede bu yıl 550 bin ton pancar hasadı beklenirken, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda 82 bin ton kristal şeker üretimi hedefleniyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Mezra Ziraat’ten çiftçiye üçlü destek
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Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda, pancar şekeri üretimi başladı. İki fabrikada bu yıl 550 bin ton pancar hasadı ve 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. 3 yıldır bölge çiftçisine çeşitli destekler veren Albayrak Grubu’nun bünyesindeki Mezra Ziraat vesilesiyle bölgede şeker pancarı üretimi hareketlenirken, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları’nda bu yılki şeker üretimine de başlandı. Çiftçinin en büyük destekçisi olarak bölgede faaliyette bulunan Mezra Ziraat, üreticinin 3 yıldır arazisine sulama, tohum, gübre ve tarımsal ilaçlama desteği veriyor, mahsulünü modern tarım araçlarıyla topluyor.

KURAKLIĞA RAĞMEN 550 BİN TON HASAT

Bölgedeki üretim zincirinde önemli görev üstlenen Şeker Fabrikaları çiftçiye kendi araçlarıyla nakliye desteği vererek üretilen pancarı satın alıyor. Sukkar Şeker markasıyla üretim yapan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları 2019- 2020 döneminde işlediği 610 bin ton şeker pancarından 91 bin ton şeker elde ederek tarihinin en önemli üretim rekoruna imza atmıştı. Bu yıl da bölgede kuraklık ve don olmasına rağmen 550 bin ton şeker pancarı hasadı, 82 bin ton kristal şeker üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ferit Özkan
Ferit Özkan

MALİYETLER DÜŞÜYOR

Pancar hasadı hakkında bilgi veren Mezra Ziraat Saha Yöneticisi Ferit Özkan, “Son teknoloji, 6 sıralı makinelerle, son sistem araçlarla hasat gerçekleştiriyoruz. Üreticiye sulama, üretim desteği, makine, ekipman, modern tarım uygulama eğitimi gibi destek sunuyoruz” dedi. Bu sayede çiftçinin maliyetlerinin düştüğüne dikkat çeken Özkan, “Bölgedeki şeker fabrikalarına, ham madde tedarikini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylece ülke ekonomisine de yerel kaynaklarla katkıda bulunmuş oluyoruz” diye konuştu.

Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi
EKONOMİ
Albayrak Grubu'nun sağladığı teşviklerden üreticiler memnun: Hedef 550 bin ton pancardan 82 bin ton şeker üretimi

Necati Karavaizoğlu
Necati Karavaizoğlu

650 MİLYON LİRALIK KAZANÇ SAĞLANIYOR

  • Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Necati Karavaizoğlu ise pancardan şekerin nasıl elde edildiğini anlattı. Karavaizoğlu, çiftçiye nakliye desteği vererek hasadı fabrikaya getirdiklerini ifade ederken, analiz, yıkama ve kıyım halinde kesimin ardından sıcak su tanklarında şekeri pancardan ayrıştırdıklarını belirtti. Kalan posayı preslediklerini ve çiftçiye hayvan yemi olarak verdiklerini ifade eden Karavaizoğlu, “Kristalleşen şekeri de kurutarak son ürün haline getiriyoruz. Her iki fabrikamız, toplam 4 bin üreticimizle Erzurum ve Erzincan ekonomisine 600-650 milyon liralık bir hacim kazandırıyoruz” dedi.

Üreticinin verimini artırdı

Mezra Ziraat A.Ş tarafından sağlanan destekler üreticinin yüzünü güldürürken, 15 yıldan fazladır üretim yapan çiftçi Mustafa Uzunoğlu da ürettiği şeker pancarını 20 dekardan 100 dekara çıkardığını belirtti. Uzunoğlu, 500 dekar alanda üretime çıkmayı hedefliyor. Önceden dekarda 3 ton verim alınırken, verilen destekler sonrası dekarda 5 tonun üzerinde de verim alınıyor.

Kış öncesi yoğun mesai: 100 ülkeye ihraç ediliyor
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Salatalık, biber, lahana, havuç, pancar, sarımsak, domates gibi sebzelerle bir kilogramlık şişelerden 10 tonluk varillere kadar kurulan turşular toptan ve perakende satışa sunuyor.<br>
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Gedelek Muhtarı Mehmet Dönmez, mahallede turşuculuğun 70 yıllık geçmişinin bulunduğunu söyledi.<br>
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Firmaların çoğunun dededen toruna yani üçüncü kuşak olduğunu belirten Dönmez, yöreden Türkiye'nin bütün illerine turşu gönderildiğini aktardı.<br>
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Dönmez, turşularının çok talep görmesinin mahallenin suyundan ve halkının ustalığından kaynaklandığını dile getirdi.<br>
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Hem ticari hem de istihdam bakımından turşu üretmekten memnun olduklarını anlatan Dönmez, üniversiteyi bitiren gençlerin birçoğunun mahalleye dönerek turşuculukla uğraştığı bilgisini verdi.<br>
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Turşu sezonunda köyün nüfusu bin 500'den 5 bine çıkıyor<br><br>Muhtar Mehmet Dönmez, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde turşuya talebin çok arttığını bildirdi.<br>
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Hem üreticilerin hem de dükkanlarında ve pazarlarda perakende satış yapan esnafın bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:<br>
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\"Mahallemizden Türkiye'nin her yerine turşu gönderildiği gibi Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Arap ülkelerine turşu gönderilmektedir. 80-100 ülkeye ihracatımız oluyor. Bölgemize istihdam sağlıyoruz. Türkiye'nin her yerinden buraya turşu için sebze gelir. Yazın burası İstanbul hali gibi çalışır. Sezonda 50 bin ton civarında turşu yapıyoruz. Bunun yüzde 50'si iç pazara, yüzde 30'u sanayi denilen fast food firmalarına ve restoranlara, yüzde 20'si de ihracata gidiyor.\"<br>
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Dönmez, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki fast food firmalarından büyük talep gördüklerini belirtti.<br>
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Turşu sezonu olan mayıs-ekim döneminde, bin 500 kişinin yaşadığı köyün nüfusunun 5 bine yaklaştığını aktaran Dönmez, \"Bölgemizde devamlı çalışan en az 3 bin kişi vardır. Bunun yanında nakliyeciler, turşu için sebze eken çiftçiler var. Türkiye ve çevremize gerçekten büyük bir istihdam sağlıyoruz.\" dedi.<br>
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\"Pandemi döneminde talep yüzde 70-80 arttı\"<br><br>Üreticilerden Yakup Yalçın da mahallede her evin altında turşu işletmesi olduğuna dikkati çekti.<br>
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Bu yıl sezonun çok yoğun geçtiğini aktaran Yalçın şu ifadeleri kullandı:<br>
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\"Hummalı bir çalışma oldu. Sezonumuz mayısta sarımsakla beraber başlar. Arkasından erikle devam eder. Bir ay kadar boşluk olur, sonrasında salatalık, biber çeşitleri, lahana ürünleriyle devam eder. Pandemi döneminde turşunun bağışıklık sistemine iyi geldiği yönünde yapılan açıklamalardan sonra talepler eskiye göre yüzde 70-80 arttı. Bu dönemde pancar ve sarımsak turşu çeşitleri çok öne çıktı. Bunun yanında lahana ve salatalık turşu çeşitleri her zaman talep görüyor.\"<br>
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Kış öncesi yoğun mesai: 100 ülkeye ihraç ediliyor
Mahallede 3 kuşaktır doğal yöntemlerle üretilen, iç pazarda yoğun talep gören ve 100 ülkeye ihraç edilen turşuların yapımı devam ediyor.


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