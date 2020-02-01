Gündem Orduda Karadeniz Sahil Yolunda heyelan 2 kişi yaralandı
ORDU

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan: 2 kişi yaralandı

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı heyelanda, Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi AA
Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

AA

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

AA

Olayda karı koca yaralandı

Heyelan sırasında bölgede bulunan iki kişinin üzerine, yamaçtan sürüklenen bir miktar toprak ve taş parçası döküldü.

Karı koca oldukları öğrenilen bu kişilere, çevredekiler yardım etti. Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

AA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.

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