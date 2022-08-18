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Ordulu üreticilerin ‘fındık kurutma’ mesaisi

Ordu’nun yüksek kesimlerinde hasadı tamamlanan ancak yağışlı havalar nedeniyle kurutulamayan fındık, üreticiler tarafından şehir merkezine getirilerek, uygun arsalarda kurutuluyor.

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Haber Merkezi İHA
Ordulu üreticilerin ‘fındık kurutma’ mesaisi
Fındıklar kurutuluyor.

Ordu’da sahil kesimlerinde 13 Ağustos tarihi olarak belirlenen hasat sezonu neredeyse tamamlanırken, fındıklarını toplayan üreticiler mahsullerini kurutma telaşına düştü. Özellikle yüksek kesimlerdeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, havaların yağışlı olması nedeniyle, topladıklarını kırsal mahallelerden şehir merkezine taşıyarak, çotanakları kurutmaya çalışıyor. Üreticiler, kamyonetler yardımıyla getirdikleri fındıklarını patoz işlemi ile tanelere ayırmak için hazırlarken, alanlarda kurdukları çadırlarda ve araçlarında geceyi geçiriyor.

“Geceleri araçlarda ve kurduğumuz barınaklarda kalıyoruz”

Ordulu fındık üreticileri, yüksek kesimlerde olumsuz hava şartlarından dolayı mahsullerini kent merkezindeki uygun arazilere getirerek kurutmaya çalıştıklarını, havaların güneşli olması durumunda yaklaşık 10 gün daha burada konaklayacaklarını söylediler. Üreticiler, yağmurlu havaların kendilerini etkilediklerini ifade ederek, geceleri ise kurdukları çadırlarda ve araçlarında barındıklarını belirttiler. Patoz mesaisinden sonra yeniden fındık tanelerini kurutacaklarını kaydeden üreticiler, böylelikle fındığı satışa hazır hale getireceklerini, zorlu mesailerinin sürdüğünü aktardılar.

Kamil Yanık isimli patoz sahibi sezona başladıklarını ve günlük azda olsa iş çıkabildiğini ifade ederek, maliyetlerin arttığını ve bu sene saatlik patoz saatlik ücretinin bin lira olduğunu kaydetti.

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