Gündem Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
TRABZON

Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu

Karadeniz’de fındık hasadı halen sürerken, Trabzon’da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu’nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

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Haber Merkezi İHA
Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
Karadeniz Sahil Yolu'nun yan kısımları, toplanılan fındığı kurutmak için çiftçiler tarafından kullanılıyor.

Fındık bahçesinde çuvalla doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu’na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler. Yüksek kesimlerde uzun süren fındık kurutma işlemi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunu harmana çeviren üreticiler kısa sürede fındıklarını kurutabiliyorlar.

Sahil yolunun kaldırımlarının sürekli güneş alan bir yer olduğunu belirten üreticilerden Ahmet Akbulut, "Her sene fındığı buraya seriyoruz. Çünkü kurutma problemi yok. Sürekli güneş alan bir yer. Eskiden büyüklerimiz olduğu yere harmanlara sererdi artık yerler bölünde ve eski düzenler yok. Mecburen buralara seriyoruz. Erken kurutup erken bitirmeye bakıyoruz" dedi.

Fındığın fiyatının artmasıyla hayır kurumları adı altında fındık toplayıcıların arttığını belirten Akbulut, "Ben fındığımı kollamıyorum. Bizim burada hırsızlık olmaz. Şimdiye kadar rastlamadım. Hayır kurumları adı altında çuvallarla insanlar geliyor. Hayır yapalım ama kime istediği belli değil. Buna dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

İstanbul’dan gelerek memleketi Arsin’de fındığını toplayarak kurutma işlemine geçen fındık üreticilerinden Erol Sınacı ise "Fındık kurutma işlemi başladı. Çileyi bitirmek üzereyiz. İstediğimiz gibi gitmiyor. Dalda toplarken başka fiyat, fındık harmana geldi mi başka bir fiyat. Karşılığını bulamıyoruz. Fındığımızı sahilde daha erken kurutuyoruz. Bizim köy taraflarından yağıyordur. Köyde 10 günde kurutma işlemi sürer ama burada üç günde kurutuyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzon’da erken fındık hasadı
GÜNDEM
Trabzon’da erken fındık hasadı

Sadece geceleri harekete geçiyor: Böyle olur Karadeniz usulü icat
FOTOĞRAF 9
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Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde yaşayan Necdet Pala 20 dönüm fındık arsası bulunan Necdet Pala, yıllarca bahçesinin üst kısmında bulunan ormanlık alandan girerek, mahsulüne zarar veren domuzlardan bıktı.
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Sezonda bahçede geceleri nöbet tutan, aydınlatma sistemi yapan Pala, olumlu bir sonuç alamayınca Karadenizli zekasını kullandı.
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Fındık bahçesini üsse çevirdi<br>Bahçe içerisine yanıp sönen renkli led lambalar yerleştirmeye karar veren, bunların yanında çakar lambalar ve alarm sistemi kurma isteyen Pala, elektrik ustasından destek alarak, fındık bahçesini farklı bir boyuta taşıdı.
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Bahçe içerisindeki 50 adet led lamba, bir adet alarm sistemi ve çakar lambalar bulunan Pala, 5 yıldır domuzların bahçeye zarar vermediğini, Karadeniz zekasının işe yaradığını belirtiyor.
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“Sistemi kurduğum günden bu yana rahat fındık topluyoruz”<br>Kurduğu sistemi 4 yıldır kullandığını ifade eden Pala, “Daha önce farklı sistemler kullandık ancak domuz yine geldi. Bu sistemi yaptım ve o gündür bahçeye girmiyorlar. Renkli lambalar taktım onlar selektör yapıyor, bir de projektörler de var. Bunu uyguladıktan bu yana rahatlıkla fındık topluyoruz. Bahçemi bu şekilde kurtardım. Elektrikçi bir arkadaş ile görüştük ve benim çizdiğim proje ile bu sistemi uyguladık.
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Otomatik siren var, onlar 15 dakika çalışıyor, 15 dakika bekliyor. Renkli oldukları için domuzlar bahçeye girmiyor. 4-5 yıldır rahat bir şekilde fındık topluyoruz. Sadece fındıkları yemiyor, fındık dallarını da kırıyor ve bahçelere hasar veriyordu” dedi.<br>
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“Karadeniz zekası pratik olur”<br>“Her biri küçük voltlarda yaklaşık 50 tane lamba var” diyen Pala, “Biz Karadenizliyiz, bizim insanımız pratik olur ve zekası çalışır. Ben de kendim düşünerek böyle bir sistemi hayata geçirdim. Projeyi kendim çizdim, kardeşimle birlikte aldığımız karar sonrası bu şekilde uygulamayı hayata geçirdim, domuzlardan kurtulduk” ifadelerine yer verdi.
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“Sistem akşam çalışır, sabah durur”<br>Sistemin, saat 20.00-07.00 arasında çalıştığını ifade eden Pala, “Elektrik kesildiği zamanda da akülü sisteme geçer ve çalışmaya devam eder. Askeriyelerdeki alarm sistemi gibi 15 dakika çalışır, 15 dakika durur. Bu esnada çakar lambalar da yanıp söner” şeklinde konuştu.
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Sadece geceleri harekete geçiyor: Böyle olur Karadeniz usulü icat
Ordu'da bir fındık üreticisi, yıllardır bahçesine giren ve mahsulüne zarar veren domuzlardan bıkınca Karadeniz zekasını kullanarak bir formül geliştirdi. Üretici, fındık bahçesine yerleştirdiği yaklaşık 50 adet led lamba, alarm sistemi ve çakar lambalar ile fındık bahçesinde dadanan domuzlardan kurtuldu.
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