Gündem Örgüte yakın yayın organı duyurdu PKK iki çobanı ajanlık yaptıkları gerekçesi ile infaz etti
3. SAYFA

Örgüte yakın yayın organı duyurdu: PKK iki çobanı ajanlık yaptıkları gerekçesi ile infaz etti

Terör örgütü PKK, Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs'ta cesetleri bulunan iki çobanın öldürülmesi olayının sorumluluğunu üstlendi. PKK'ya yakın haber siteleri, hain örgütün Hüseyin Öner ve Ömer Kaya'yı ajanlık yaptığı gerekçesiyle öldürdüğünü belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Örgüte yakın yayın organı duyurdu: PKK iki çobanı ajanlık yaptıkları gerekçesi ile infaz etti
Foto/arşiv

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs’ta silahla vurulmuş halde bulunan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya'nın (41) terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

3 Mayıs günü İdil ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner ve kuzeni Ömer Kaya, Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki Bagok Dağı yakınlarında mağaralar bölgesinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Terör örgütü PKK, iki çobanın öldürülmesi olayının sorumluluğunu üstlendi.

AJANLIK YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜLER

PKK’ya yakın haber sitelerinde yer alan haberde, iki çobanın 3 Mayıs akşam saat 21:00 sırlarında öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Hüseyin Öner ve Ömer Kaya'nın ajanlık yaptığı ileri sürülerek, PKK’nın Mardin Eyalet Komutanı “Hewreman Avyer” kod adlı Hasan Mahmudi ve “Hira” kod adlı Deniz Orak komutasındaki PKK’lıların Bagok Dağı bölgesinde ölümünden sorumlu oldukları iddia edildi.

Terör örgütü PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: Dört asker yaralandı
OYNAT 00:33
Terör örgütü PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: Dört asker yaralandı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Cezalandırma ateşiyle hedeflere misliyle karşılık veriliyor.' denildi.


Nehre gömüldüler

Nehre gömüldüler

​Ukrayna Rus askerlerini köprüde pusuya düşürdü.
Korku filmi değil gerçek

Korku filmi değil gerçek

​Esrarengiz olay sosyal medyada viral oldu.
Şehidimizin kanı yerde kalmadı

TSK'dan cezalandırma atışları: Suriye'nin kuzeyinde 52 terörist öldürüldü

10 binde bir görülüyor

10 binde bir görülüyor

Bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte ameliyat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.