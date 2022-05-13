Örgüte yakın yayın organı duyurdu: PKK iki çobanı ajanlık yaptıkları gerekçesi ile infaz etti

Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 Mayıs’ta silahla vurulmuş halde bulunan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya'nın (41) terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

3 Mayıs günü İdil ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner ve kuzeni Ömer Kaya, Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki Bagok Dağı yakınlarında mağaralar bölgesinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Terör örgütü PKK, iki çobanın öldürülmesi olayının sorumluluğunu üstlendi.

AJANLIK YAPTIKLARI GEREKÇESİYLE ÖLDÜRDÜLER

PKK’ya yakın haber sitelerinde yer alan haberde, iki çobanın 3 Mayıs akşam saat 21:00 sırlarında öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Hüseyin Öner ve Ömer Kaya'nın ajanlık yaptığı ileri sürülerek, PKK’nın Mardin Eyalet Komutanı “Hewreman Avyer” kod adlı Hasan Mahmudi ve “Hira” kod adlı Deniz Orak komutasındaki PKK’lıların Bagok Dağı bölgesinde ölümünden sorumlu oldukları iddia edildi.

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