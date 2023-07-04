|
Gündem

Örümcek gibi 3. kata tırmanan hırsız ev sahibi uyanınca geri indi

İstanbul Beyoğlu'nda sabaha karşı bir binaya gelen hırsız, adeta örümcek adam gibi 3. kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi.

10:34 . 4/07/2023 Salı
IHA
Yaşanan ilginç hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Yaşanan ilginç hırsızlık olayı kameralara yansıdı.

Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ev sahibi şikayetçi olmadı

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de yan taraftaki binanın çatı katındaki bana ait daireye girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” dedi. Mustafa A., “Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek? Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız” diye konuştu. Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.








#İstanbul
#Beyoğlu
#cihangir
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı