Osman Nuri Kabaktepe: İBB'nin 'Hepsi canlı yayınlanacak' dediği 11 bin ihalenin 9 bini kapalı yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında, Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlıyor.

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(AK Parti grubu, çok sert eleştirilerde bulunuyorsunuz konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olunca. İstanbul'da hiç mi iyi bir şey olmuyor?) Biz İstanbul'da olup biten her şeyi eleştirmiyoruz. Yanlış gidenleri, doğru olmayanları eleştiriyoruz. AK Parti, CHP'nin yapması gerekirken yapmadıklarını ortaya koymuştur. Takdir de ediyoruz niye etmeyelim? Mesela soruyoruz 'Ne yaptınız?' diyoruz. Diyorlar ki 'Süt dağıttık', 'Çok iyi bir şey yapmışsınız' diyoruz. 'Ama dağıttığınız sütün fiyatı marketteki sütten pahalı olmuş niye bunu yanlış yaptınız' diyoruz. 'Ne yaptınız?' diyoruz, 'Şu kadar kreş açacaktım 15 tane açtım', 'Yine güzel, açmışsınız tebrik ederiz diyoruz', 'Ne yaptınız? diyoruz, 'Şuradaki Levazım Tüneli'ni kapattım' diyor, onu eleştiriyoruz, 'Ne yaptınız?' diyoruz, '13 bin 500 kişiyi işten çıkardım' diyor, bunu eleştiriyoruz.

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AK PARTİ SİYASETİ ESER VE HİZMET ZEMİNİNDE GELİŞEN BİR SİYASETTİR

Yani dediğim gibi bizim hayata bakışımız, AK Parti siyasetinin temeli Cumhurbaşkanımızın sık sık söylediği gibi eser ve hizmet kavramlarının zemininde büyüyen ve gelişen bir siyasettir. Toplumun beklentilerini, politikalarına dönüştüren, aynı zamanda kendi sorumlu olduğu alanda ilçede, büyükşehirde, bakanlıklarda eser ve hizmet kazandıran bir siyaset anlayışımız var. Dolayısıyla bugün İBB'ye de bu anlamda bakıyoruz, değerlendiriyoruz.

'HEPSİNİ CANLI YAYINLAYACAĞIZ' DEDİKLERİ İHALELERİN 9 BİNİ KAPALI YAPILDI

Böyle bakınca da, şimdi İETT işletilemez hale gelmiş, ne yapacağız biz şimdi? Bununla ilgili konuşmayacak mıyız? İBB 11 bin 400 tane ihale yapmış 'Hepsini televizyondan canlı yayınlayacağım' demiş, bırakın canlı yayınlamayı kapalı yapmış 9 bin küsür tanesini.

(AK Parti döneminde canlı mı yayınlanıyordu?)Canlı yayınlanmıyordu açık yapılıyordu veriler ortada.

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(Açıktan kastınız nedir?) Herkese açık yani isteyen herkesin katılabildiği, teklif verebildiği. Şu anda İBB'de 11 bin tanenin 9 bin tanesi açık yapılmamış. Sadece yaklaşık 2 bin tanesi açık yapılmış.

(Açık/Kapalı/Canlı nedir?) Canlı nedir? Canlı şu an bizim yaptığımızdır. İBB dedi ki 'Ben yaptığım bütün ihaleleri yapılış anında canlı yayınlayacağım.' Bugüne kadar yaptığı 14 binin 24 tanesini falan canlı yayınlamış. İBB matematiği ağlatıyor. 11 binin yanında 24, yüzde kaça, binde kaça tekabül ediyor...

İBB Meclisi'nde mesela 'İETT otobüslerini bir yıl boyunca tamir edeceğim, bunun için bana x lira lazım' deniyor. Siz buna onay veriyorsunuz. Bunu nasıl ihale edecek, kime verecek, kaça verecek? Bu konuda meclisin hiçbir yetkisi yok, yetki tamamen İBB yönetiminde. Biz tüm garajları ayrı ayrı ihale etmişiz bizim dönemimizde, şimdi İBB tüm garajları tek bir firmaya vermiş. Bir CHP Milletvekilinin müşaviri olduğu firma almış tümünü. Yani iki milyara yakın ihaleyi. Bu İBB'nin yetkisinde. Bahsettiğimiz kapalı yapılan ihalelerin hepsine İBB tarafından aynı firmalar çağrılıyor ve hepsini de 'Araya karabatak girdi' dediğimiz şirket kazanıyor. Burada meclisin hiçbir yetkisi yok. Sadece yapılacak işin bütçesine onay verir.

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(Canan Kaftancıoğlu'na kahve içme çağrısında bulunmuştunuz. Bizim gördüğümüz kadarıyla içilmedi niye?) Beraber su da içtik kahve de içtik programlara da katıldık. Bir problemimiz yok. O süreçte yaşanan hadise, konunun yaşandığı günlerdeki yaklaşım tarzıyla ilgili tavrımızdı. Bizim partilere karşı da insanlara karşı da bir ayrımımız yok.

CHP 2024'TE KAZANAMAYACAK

(Masanıza mutlaka anketler geliyordur, bu anketler neyi gösteriyor?) Vatandaşımız İBB ile ilgili 'denedik ama olmadı' diyor beyan olarak. Kendi yaptığımız anketlerin verilerini prensip olarak olarak açıklamıyoruz ancak yaklaşık olarak ifade etmek gerekirse İBB'nin 2024 yılındaki seçimlerini CHP kazanamayacak. Ben '2023 büyük zafer, 2024 büyükşehir zaferi hayırlı olsun' diyorum.

Biz eleştirilerimizi yapıyoruz, aynı zamanda iktidarda olduğumuz için de eleştirileri de dinliyoruz. İkisini birden yapıyoruz. Ama hiçbir zaman 'büyükşehir batsın da, İstanbul batsın da seçimi biz kazanalım' moduna girmiyoruz, girmeyiz. İstanbul'un yaşaması önemlidir, büyümesi önemlidir. Türkiye'nin yaşaması önemlidir, büyümesi önemlidir.

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Bu hafta mesela büyük bir kurumun başkanlığını yapmış, bu milletin oylarıyla Meclis'e gelmiş bir tane milletvekili ne diyor? 'Krizi derinleştirecek adım atın' diyor. Türkçesi budur söylediğinin. Bu Erdoğan karşıtlığıyla Türkiye düşmanlığının karışmasıdır. Erdoğan'a muhalif olun AK Parti'ye de muhalif olun da Türkiye'ye karşı olmayın. Türkiye düşmanı olmayın.

(Ekonomiyle ilgili eleştiri alıyor musunuz sokakta?) Evet, biz hakikate hiçbir zaman gözümüzü kapatmayız. Görüp duyduklarımıza kayıtsız kalmayız. Bu AK Parti siyasetidir, Erdoğan siyasetidir. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor zaten."

Kabaktepe sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi tüm dünyada böyle bir sorun oluşturdu. Bizde de oluşturdu. Biz sorunun yaralarını sardık. Türkiye üretimi kapatmadığı için hızlı şekilde kalkınma ve ihracat patlaması yaşadı. Birdenbire Cumhurbaşkanımızın 'ekonomik kurtuluş savaşı' dediği pazartesiden itibaren kurda fırlamalar oldu. Rakamlar dalgalanarak devam etti. Reel bir gerekçe yok, o hafta faiz indirimi de yok. 9 liradan 13'e yükseldi. 13'ten sonra bir faiz indirimi oldu. Araya bir bilgi notu girmek istiyorum; ben buradan tüm izleyicilere sesleniyorum Google'a girerek AB'nin bankalara kestiği para cezalarını sorgulayın. ab spekülatif ve manipülatif olarak kur ve para üzerinden 2 milyar Euro'ya yakın ceza kesmiş. Pek çok ülkede bu spekülasyonların olduğu anlamına geliyor. Dolar üzerinde reel bir gerekçe olmamasına rağmen birilerinin talep oluşturmasıyla bu rakamlar fırladı. Bu bir manipülasyondur. Atladıkları bir şey var; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşı her krizi aşacak deneyime sahip. en son paket açıklamaları bunu göstermiştir. Türkiye'de güvensizlik ortamı ortamı oluşturmak ve öngörülemezlik oluşturmak ve bu korkuları pompalamaktır.

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BIDEN'IN TÜRKİYE AÇIKLAMALARI

ABD Başkanının bir videosu yayınlandı. Ne diyor? 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek bu sefer seçimle Erdoğan'ı devirmek zorundayız.' Bu iki şeyi itiraf eder. Bir seçim dışı yöntemler denendi olmadı. Darbelerle hiçbir şey olmadı. Diğer taraftan bir ana muhalefet lideri var. Suriye ve Irak tezkeresine hayır dedi. Sonradan kendisi de hayır deme sebebinin süre olmadığını itiraf etti. Tezkereye evet diyenleri hain ilan etti. Sonra hain dediği Meral Akşener'i ziyarete gitti. Kılıçdaroğlu'na göre Akşener vatana ihanet etti. Daha sonra bunu dememiş gibi dilsiz oldu. Akşener de bunu hiç duymamış gibi davrandı. İki lider böyle bir ilişkiye girdi. Bir de bazı ülkelerin Türkiye'deki misyon şefleri liderleri ziyaret etti. Bizim için bu yapılanların hiçbirini Türkiye'nin durumuna engel oluşturmadı. Bizim 2023 seçimleri için çalışmalarımız açısından da aşılmayacak bir sorun olarak görmedik.

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NEDEN ARAKDAŞLARIMIZI ÜLKELERİNE GÖNDERMİYORSUNUZ?

Taha Hüseyin Karagöz, Kabaktepe'ye sorduğu soruların yanında ayrıca gözaltında tutulan iki GZT editörü için de Rusya'ya sert sorusunu yöneltti: