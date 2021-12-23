Kabaktepe'den 'AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak' sorusuna yanıt: Adayımızın kim olmayacağını söyleyeyim

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

2024 BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Taha Hüseyin Karagöz'ün "2024 belediye başkanı adayınız kim" sorusuna yanıt veren Kabaktepe, 'kimin aday olmayacağını' madde madde sıraladı.

Kabaktepe, "Temel atmama töreni yapan, 50 bin aracın geçeceği tüneli açmam diyen, bir kişiyi bile işten çıkarmam deyip 13 bin 500 kişiyi çıkaran birisi olmayacak." ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİK 2023 SEÇİMLERİ"

Sözlerinin devamında 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler için henüz bir hazırlıkları olmadığını ifade eden Kabaktepe, "Bizim 2024 yılındaki seçimler için bir çalışmamız yok. Önce 2023'e çalışacağız. İki buçuk yıl önceden İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığına çalışma yapmamıza gerek yok. Kimin olmayacağını belirtme konusunda bunu söylüyorum. AK Parti belediyeciliğini damgalayacak, bu yanlışları bugüne kadar yapmayacak bir aday çıkaracağız." dedi.

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