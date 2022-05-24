Osman Nuri Kabaktepe'den sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan muhalefete: Son kullanma tarihinizi söyleyin sözünüzü kaç ay ciddiye alacağımızı düşünelim

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Haber Global canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi.

Sunucunun, "Yerel seçim sürecinde, kısmen genel seçimlerde de var. AK Parti, muhalefeti terör örgütleri üzerinden suçlayan dil kullandığı için eleştirildi. Dil açısından sınır aşıldı mı? Kaybı buna bağlayanlar oldu." sorusuna yanıt veren Kabaktepe, oldukça sert ifadeler kullandı.

"SON KULLANMA TARİHİNİZİ SÖYLEYİN KAÇ AY CİDDİYE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNELİM"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkan muhalefet partilerinden örnek veren Kabaktepe, "'PKK, PYD terör örgütüdür' diyemeyeceksiniz, 15 Temmuz'a önce 'darbe' sonra 'tiyatro' diyeceksiniz. Ne diyeceğim ben size? Son kullanma tarihinizi söyleyin sözünüzü kaç ay ciddiye alacağımızı düşünelim." diyerek tepki gösterdi.

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OYNAT 01:29 Osman Nuri Kabaktepe'den sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan muhalefete: Son kullanma tarihinizi söyleyin sözünü kaç ay ciddiye alacağımızı düşünelim AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, 'AK Parti kutuplaştırıcı bir dil mi kullanıyor?' sorusuna yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkan muhalefet partilerinden örnek veren Kabaktepe, ''PKK, PYD terör örgütüdür' diyemeyeceksiniz, 15 Temmuz'a önce 'darbe' sonra 'tiyatro' diyeceksiniz. TSK'ya 'Cumhuriyet'e ihanet ediyorsunuz' diyeceksiniz. Ne diyeceğim ben size? Son kullanma tarihinizi söyleyin sözünü kaç ay ciddiye alacağımızı düşünelim.' diyerek tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM 6’lı masanın hükmü kalmadı

"HEM 'DARBE' DİYECEKSİN HEM 'TİYATRO'... NE DİYECEĞİM BEN SİZE?"

Kabaktepe'nin konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"AK Parti'li vatandaşımızın böyle bir değerlendirmesi yok. PKK, FETÖ bizim için terör örgütüdür. PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemeyenlere de eleştirisini yapmak hakkımızdır. Biz bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Siz Türkiye'ye kast eden terör örgütlerine operasyon yapacak orduya, "Cumhuriyet'e ihanet ediyorsunuz" diyeceksiniz. Böyle bir açıklama yaptı Sayın Kılıçdaroğlu... Cumhuriyet'e ihanet eden Meral Hanım ile aynı masada oturuyor. Meral Hanım da Cumhuriyet'e ihanet etti tezkereye 'hayır' dedi.

Şimdi siz PKK'ya PYD'ye terör örgütü demeyeceksiniz. Siz terör örgütünü destekliyor musunuz? Tezlerini mi savunuyorsunuz? Oy kaygısı için mi TSK'nın mücadelesini yok sayıyorsunuz? Dün de bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Siz darbeye önce darbe diyeceksiniz, sonra tanktan kaçacaksınız. Gidip evde gizleneceksiniz. Ondan sonra 15 Temmuz'da vatansever CHP'lilerin 'evet bu darbedir, bundan kurtulduk.' baskısına dayanamayıp 15 Temmuz mitingine katılacaksınız, ondan sonra bu tiyatrodur diyeceksiniz. Ne diyeceğim ben size? Son kullanma tarihinizi söyleyin sözünüzü kaç ay ciddiye alacağımızı düşünelim."

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