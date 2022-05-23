6’lı masanın hükmü kalmadı

Maltepe mitinginde partiden çok Kemal Kılıçdaroğlu ismini ön plana çıkaran CHP, yuvarlak masanın onayını almadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ilan etti.

CHP’nin cumartesi günü İstanbul Maltepe’de gerçekleştirdiği miting, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edildiği açık hava toplantısına dönüştü. CHP’den daha çok Kılıçdaroğlu isminin ön plana çıkarıldığı mitingte partiyi simgeleyen bayrak ve afişlere neredeyse yer verilmedi. Miting alanının dört bir tarafı Kılıçdaroglu’nun logosuz, amblemsiz resimleri ile donatılarak ‘6’lı masanın adayı’ hissi oluşturuldu.

Konuşmaların yapıldığı platformda da parti logosunun olmadığı ve sahnenin tamamını kaplayan Kılıçdaroğlu fotoğrafına yer verildi.

Miting alanındaki Kılıçdaroğlu fotoğrafı sahnenin tamamını kapladı.

ADAYLIĞI VEKİLLER İLAN ETTİ

Bu görüntülerden sonra, CHP’den ardı ardına yapılan açıklamalar da 6’lı masaya gönderilen adaylık mesajını güçlendirdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın “Mırın kırın etmenin anlamı kalmadı. ‘Gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu’ deniyordu, o ‘gönlümüzün’ kısmı biraz kalktı. CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu. Bu tablo CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu algısını otuttu” ifadelerine partinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’dan da destek geldi.

BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Erol şunları söyledi: “Partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakat ile yöneteceğiz.”

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CHP eski Milletvekili Eren Erdem de Kılıçdaroğlu’nu işaret etti. Erdem, “Adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etmiştim. Bugün, artık bu gerçeğin çok sayıda kişi tarafından dillendirilmesi, fevkalade güzel. Elbette kararı 6’lı masanın saygı değer liderleri verecek. Ancak, bizim partimizin iradesi; tamamen Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındadır. Masada CHP’nin önerisi Kemal Bey olacaktır” diye konuştu.

İYİ Parti’nin planında Kılıçdaroğlu yok

CHP’den ardı ardına gelen açıklamalar, adaylık konusunun henüz görüşülmediği 6’lı masada şok etkisi oluşturdu. Dijital platformda soruları cevaplayan İYİ Parti Grup Başkan Vekili İsa Tatlıoğlu, örtülü olarak CHP’ye gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu’nun adını hiç zikretmeyen Tatlıoğlu şunları kaydetti: “6 parti seçimin hangi adayla kazanılacağını ciddi şekilde masaya yatıracak. Bu da bugünün bilimsel yöntemleriyle ortaya çıkıyor. Bugün üç aday Sayın Erdoğan’ı geçiyor: Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu.” Kılıçdaroğlu ve CHP’nin yuvarlak masanın onayını almadan yaptığı çıkışların DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’de de rahatsızlık oluşturduğu iddia ediliyor.

GÜNDEM 6'lı masada yeni ittifaka yer yok