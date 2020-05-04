Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Otizmli Taha 14 gündür kayıp Arama çalışmaları ormanda devam ediyor
İSTANBUL

Otizmli Taha 14 gündür kayıp: Arama çalışmaları ormanda devam ediyor

İstanbul'da 20 Nisan günü babası ile gezerken bir anda ortadan kaybolan otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 18 yaşındaki gençten 14 gündür haber alınamıyor. Arnavutköy'de ormanlık alanda Taha için arama yapıldı.

Haber Merkezi DHA
Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.
Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.

Küçükçekmece'de babası ile birlikte gezerken ortadan kaybolan 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Taha Yiğit'ten o günden beri haber alınamıyor.

İddiaya göre babası ile bir müddet dışarıda dolaştıktan sonra eve dönecekleri sırada babasının yanından koşarak uzaklaşan Taha, gözden kayboldu. Baba Engin Yiğit tüm aramalarına rağmen Taha'yı bulamayınca polise gitti. Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.

18 yaşındaki Taha Yiğit.


KAYBOLDUĞU GÜN VE BİR GÜN SONRA GÜVENLİK KAMERASINDA

Ailenin bildirmesi üzerine polis ekipleri genci bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Taha'nın, kaybolduğu günün akşamında Başakşehir'de bir lokantaya girdiği ve orada yemek yediği işyerinin güvenlik kamerasından tespit edildi. Görgü tanıkları Taha'yı Başakşehir'de dolaşırken gördüklerini söyleseler de henüz Taha'nın izine rastlanamadı. Bir sonraki gün ise Arnavutköy'de bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taha'nın şantiyenin önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.

14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama: Kaybolduğu gün güvenlik kamerasında
FOTOĞRAF 12
Title
Küçükçekmece'de babası ile birlikte gezerken ortadan kaybolan 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu belirtilen Taha Yiğit'ten o günden beri haber alınamıyor.
Title
İddiaya göre babası ile bir müddet dışarıda dolaştıktan sonra eve dönecekleri sırada babasının yanından koşarak uzaklaşan Taha, gözden kayboldu. Baba Engin Yiğit tüm aramalarına rağmen Taha'yı bulamayınca polise gitti. Polis kaybolan Taha için arama çalışması başlattı.
Title
Ailenin bildirmesi üzerine polis ekipleri genci bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı. Taha'nın, kaybolduğu günün akşamında Başakşehir'de bir lokantaya girdiği ve orada yemek yediği işyerinin güvenlik kamerasından tespit edildi.
Title
Görgü tanıkları Taha'yı Başakşehir'de dolaşırken gördüklerini söyleseler de henüz Taha'nın izine rastlanamadı. Bir sonraki gün ise Arnavutköy'de bir şantiyenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Taha'nın şantiyenin önünden yürüyerek geçtiği görülüyor.
Title
Polisi arayan bir vatandaşın dün Taha'yı Arnavutköy'de ormanlık alanda gördüğünü söylemesi üzerine polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu. Yoğun yağmura ve havanın kararmasına rağmen ekipler, ormanlık alanı baştan sona tarayarak Taha'ya ait bir iz bulmaya çalıştı. Ellerinde fenerlerle ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine ekipler gelen başka ihbarları değerlendirmek için ormanlık alandan ayrıldı.
Title
14 gündür kayıp olan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, “20 Nisan Pazartesi günü Taha babasıyla Küçükçekmece'de gezerken eve giriş esnasında kaçmış. Otizmlilerde böyle bir davranış problemi sergilenebiliyor. O gün polise başvurduk, o günden beri arıyoruz. Arkadaşlar, gönüllüler, arama gönüllüleri ile birlikte arıyoruz fakat henüz hiçbir izine rastlayamadık.
Title
Kaçtığı günü akşam Başakşehir'de bir lokantada görüldü. Ertesi gün Arnavutköy Habipler yolunda görüldü. Bugün burada görüldüğüne dair bir haber aldık. Umutlandırdı bu bizi, baya bir umutlandık. Şu anda aranıyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok üzücü, gecemizi gündüzümüze kattık, arama gönüllüleri var, polis ekipleri ile birlikte aradık dedi.
Title
Taha'yı görenlere seslenen anne Hülya Yiğit, “Ellerini vicdanlarına götürsünler, herkesin evladı vardır illaki Taha'yı biraz daha dikkat ederek, anında haber versinler, ihbar etsinler 155 veya benim numaramı arasınlar. Bir anne neler yaşıyor? Yemiyor, içemiyor, uyuyamıyor yapacakları bir polise ihbar etmek. Artık rica ediyorum 14 gün oldu. Artık tükendik bittik. Her günümüz inanın böyle geçiyor. Şu anda yağmur yağıyor, soğuk. Evladım şu anda nerede, ne yapıyor? İçim parçalanıyor, yağmur yağdıkça ben mahvoluyorum, gök gürledikçe. Lütfen diyorum lütfen duyarlı olun şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
14 gündür kayıp otizmli genç için ormanda arama: Kaybolduğu gün güvenlik kamerasında
İstanbul'da 20 Nisan günü babası ile gezerken bir anda ortadan kaybolan otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen 18 yaşındaki gençten 14 gündür haber alınamıyor. Arnavutköy'de ormanlık alanda Taha için arama yapıldı.


POLİS, JANDARMA VE GÖNÜLLÜLER, ORMANDA ARAMA YAPTI

Polisi arayan bir vatandaşın dün Taha'yı Arnavutköy'de ormanlık alanda gördüğünü söylemesi üzerine polis, jandarma ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi kuruldu. Yoğun yağmura ve havanın kararmasına rağmen ekipler, ormanlık alanı baştan sona tarayarak Taha'ya ait bir iz bulmaya çalıştı. Ellerinde fenerlerle ormanlık alanda arama yapan ekiplerin çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine ekipler gelen başka ihbarları değerlendirmek için ormanlık alandan ayrıldı.

Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit.


ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN

14 gündür kayıp olan Taha Yiğit'in annesi Hülya Yiğit, “20 Nisan Pazartesi günü Taha babasıyla Küçükçekmece'de gezerken eve giriş esnasında kaçmış. Otizmlilerde böyle bir davranış problemi sergilenebiliyor. O gün polise başvurduk, o günden beri arıyoruz. Arkadaşlar, gönüllüler, arama gönüllüleri ile birlikte arıyoruz fakat henüz hiçbir izine rastlayamadık. Kaçtığı günü akşam Başakşehir'de bir lokantada görüldü. Ertesi gün Arnavutköy Habipler yolunda görüldü. Bugün burada görüldüğüne dair bir haber aldık. Umutlandırdı bu bizi, baya bir umutlandık. Şu anda aranıyor. Allah kimseye yaşatmasın, çok üzücü, gecemizi gündüzümüze kattık, arama gönüllüleri var, polis ekipleri ile birlikte aradık" dedi.


ARTIK TÜKENDİK BİTTİK, LÜTFEN DUYARLI OLUN

Taha'yı görenlere seslenen anne Hülya Yiğit, “Ellerini vicdanlarına götürsünler, herkesin evladı vardır illaki Taha'yı biraz daha dikkat ederek, anında haber versinler, ihbar etsinler 155 veya benim numaramı arasınlar. Bir anne neler yaşıyor? Yemiyor, içemiyor, uyuyamıyor yapacakları bir polise ihbar etmek. Artık rica ediyorum 14 gün oldu. Artık tükendik bittik. Her günümüz inanın böyle geçiyor. Şu anda yağmur yağıyor, soğuk. Evladım şu anda nerede, ne yapıyor? İçim parçalanıyor, yağmur yağdıkça ben mahvoluyorum, gök gürledikçe. Lütfen diyorum lütfen duyarlı olun" şeklinde konuştu.

Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
GÜNDEM
Kayıp başvurusunda bulundukları kız çocuğu ağılın avlusunda uyurken bulundu
Abone Ol Google News
Zoomu silmenin vakti geldi

Zoom'u silmenin vakti geldi

​HAVELSAN yerli video konferans uygulaması geliştirdi: Diyalog.
Yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra gelen itiraf

​Arda Turan, ilk defa Yeni Şafak Spor'un yayınında açıkladı.
Pişkinliğin bu kadarı

Pişkinliğin bu kadarı

Kumar oynarken yakalanan kadınlar 'gün yapıyorduk' dedi.
TEM'de <br>ölümüne 'oyun'

TEM'de
ölümüne 'oyun'

Eğlence uğruna yola çıkıp arabaların önüne atladılar.
Ummuhan<br>teyze ağlamasın

Ummuhan
teyze ağlamasın

​Cumhurbaşkanımız bilse bizi bu halde koyar mı?
İptal etmeyin öteleyin!

İptal etmeyin öteleyin!

Koronavirüs nedeniyle iptaller artınca çağrı geldi.

Rehavet trafiği

Rehavet trafiği

​Sokağa çıkma yasağı kalktı, İstanbullu yollara düştü....

Koronavirüs vakası sıfırlandı

Koronavirüs vakası sıfırlandı

Artvin'de ​17 gündür yeni vaka görülmüyor.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Fenerbahçe'ye gelecek

Fenerbahçe'ye gelecek

​Sarı-lacivertlilerin yeni hocasını Dilmen açıkladı.
Çok sayıda delil var

Çok sayıda delil var

​ABD Dışişleri Bakanı Pompeo virüsün kaynağını açıkladı.
Yüzde 20<br>indirim kampanyası

Yüzde 20
indirim kampanyası

TOKİ'den borcunu erken kapatmak isteyene fırsat.
İstanbul için alarm

İstanbul için alarm

​Sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Üç bakanlık devrede

Üç bakanlık devrede

Krize dönen çay hasadına ilişkin iki formül masada.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.