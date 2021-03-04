Gündem Otogarda rahatsızlandı İranlının midesinde 890 gram uyuşturucu çıktı
VAN

Otogarda rahatsızlandı: İranlının midesinde 890 gram uyuşturucu çıktı - Van haberleri

Otogarda rahatsızlandı: İranlının midesinde 890 gram uyuşturucu çıktı

Van'da Ankara'ya gelen ve otogarda rahatsızlanan İran uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh'in midesinden 890 gram metamfetamin çıktı. Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ameliyata alınan Zarziveh'in midesinden 2'si patlamış 72 adet kapsül halinde uyuşturucu madde çıkarıldı.
Ameliyata alınan Zarziveh'in midesinden 2'si patlamış 72 adet kapsül halinde uyuşturucu madde çıkarıldı.

Van'dan otobüs ile Ankara'ya gelen İran uyruklu Zadeh Ahmed Narziveh, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde fenalaştı. Zarziveh, çevredekilerin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA
Ameliyata alınan Zarziveh'in midesinden 2'si patlamış 72 adet kapsül halinde uyuşturucu madde çıkarıldı.

Tedavi altına alınan Narziveh'in çekilen röntgen filminde midesinde cisim tespit edildi. Ameliyata alınan Zarziveh'in midesinden 2'si patlamış 72 adet kapsül halinde uyuşturucu madde çıkarıldı. Gördükleri manzara halinde şaşkına dönen doktorlar durumu polise bildirdi.

DHA
Gördükleri manzara halinde şaşkına dönen doktorlar durumu polise bildirdi.

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı
GÜNDEM
Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede 890 gram uyuşturucu maddenin metamfetamin olduğu belirlendi.

Narziveh, 5 gün süren tedavisinin ardından Narkotik Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 10 gün önce İstanbul'dan Van'a gittiği ve oradan da Ankara'ya geldiği saptanan şüpheli Narziveh, poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Soruşturma sürdürülüyor.

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