Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamazken, şüpheli ve tedirgin hareketleri sonucu şahıslar Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi. Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

GÜNDEM Hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı