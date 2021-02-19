Gündem Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı
MUŞ

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Muş’ta narkotik polislerinin teknik takibe aldığı 2 şüpheli, midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi İHA
2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamazken, şüpheli ve tedirgin hareketleri sonucu şahıslar Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi. Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Esenler merkezli Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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