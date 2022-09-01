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İZMİR

Otomobil çekiciye çarptı: Anne öldü üç çocuğu yaralandı

İzmir'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 48 YY 625 plakalı çekici kamyonete arkadan çarptı.

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Haber Merkezi DHA
Otomobil çekiciye çarptı: Anne öldü üç çocuğu yaralandı
İzmir'de kaza

İzmir'de çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Neslihan Evirgen hayatını kaybetti, 3 çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. Neslihan Evirgen'in kullandığı 45 HB 4515 plakalı otomobil, B.Y. yönetimindeki 48 YY 625 plakalı çekici kamyonete arkadan çarptı. Savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan Neslihan Evirgen'in öldüğünü belirledi. Evirgen'in kazada yaralanan çocuklarından B.E. ve M.U.E. Selçuk Devlet Hastanesi'ne, V.E. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evirgen'in cenazesi de morga kaldırıldı. Çekicinin sürücüsü B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
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Kaza, saat 21.00 sıralarında Finike- Kumluca karayolunda meydana geldi. T.K. yönetimindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.A. (75), F.K. (63) ile Z.K.'ye (64) çarptı.
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3 kadın da çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve posi ekibi sevk edildi.
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Kaza yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise 3 kadının da yaşamını yitirdiği belirlendi.
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A.A., F.K. ve Z.K.'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Otomobil sürücüsü T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Title
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.
Antalya’da feci kaza: Yolun karşısına geçmek isteyen üç kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Kazada vefat eden polis memuru ile ilgili acı detay: Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayini Diyarbakır'a çıkan polis memuru Ferhat Özer (29), 20 Temmuz'da eşi ile birlikte yeni görev yerine gittiği sırada Şanlıurfa'da geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.
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Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klibi paylaşarak, \"Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, özel harekatı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik\" ifadelerini kullandı.
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Kazada vefat eden polis memuru ile ilgili acı detay: Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi
Tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi. Acı detayı sosyal medyadan paylaşan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi" dedi.
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