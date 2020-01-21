Otomobil fiyatına güvercin: 11 kuş satıp araba almıştım

Ham olan ve takla atmayan bir kuşun maddi bir değeri olmaz. Sadece damızlık olur, damızlık da köklü soylardan olmalıdır. Benim kendi beyaz kuşlarım var, 35 yıldır aynı kuşları besliyorum. Hatta 19 yaşında kızımla yaşıt bir güvercinim var. 1988 yılında yeni kasa Şahinler çıkmıştı. O zaman 11 tane kuş satıp bir sıfır araba aldım. Bugünün parasıyla en kötü 100 bin lira ederdi. En son elimdeki çok güzel bir kuşu 5 bin 600 dolara sattım. Bu iş hobi işi ama iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz.