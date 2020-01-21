Gündem Otomobil fiyatına güvercin 11 kuş satıp araba almıştım
ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomobil fiyatına güvercin: 11 kuş satıp araba almıştım

Ankara'nın Mamak ilçesinde her hafta sonu düzenlenen mezatta güvercinler, cinsi ve özelliğine göre açık artırma usulü satılıyor. Bazı güvercinler 50 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Mezatta güvercin fiyatlarının 10 liradan başladığını ve 50 bin liraya kadar alıcı bulduğunu belirten Efsane Güvercin Sevenler Derneği Başkanı İlhami Fidanboy "11 tane kuş satıp bir sıfır araba aldım. Bugünün parasıyla en kötü 100 bin lira ederdi. En son elimdeki çok güzel bir kuşu 5 bin 600 dolara sattım. Bu iş hobi işi ama iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz." dedi.

Haber Merkezi DHA
İlhami Fidanboy , güvercinleri yetiştiriyor.
İlhami Fidanboy , güvercinleri yetiştiriyor.

Kayaş Mahallesi'nde, her hafta sonu düzenlenen mezatta toplanan güvercin meraklıları, güvercinlerini cinsi ve özelliklerine göre açık artırmada satışa sunuyor.

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15 kadar dernekte örgütlenen meraklıların katıldığı mezatta onlarca güvercin cinsi, özelliği, hareketleri ve görünümlerine göre 50 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Satılan güvercinler, daha sonra çeşitli yarışmalarda boy gösteriyor.

Bazı güvercinler 50 bin liraya satılıyor.

'Mezatlardaki adrenalin farklı bir şey'

Efsane Güvercin Sevenler Derneği Başkanı İlhami Fidanboy (49), güvercin besleme hobisinin kendisine dedesinden kaldığını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Kendimi bildim bileli güvercin besliyorum. Mezatlardaki adrenalin farklı bir şey. Bu anlatılmaz illa canlı canlı yaşamanız lazım. Kuş yetiştirmek ciddi bir iştir. Bir kuş tek başına yetişmez illa iyi bir seyisi olacak. Yem terbiyesi ve uçum terbiyesi alacak. Kuşçu kuşu eline aldığı zaman, kuşun kanat yapısından, tüy yapısından ve yumuşaklığından onun oyun kuşu olup olmadığını anlar."
Efsane Güvercin Sevenler Derneği Başkanı İlhami Fidanboy

Araba fiyatına güvercin
OYNAT 01:43
Araba fiyatına güvercin
Malatya'da yetiştirilen 'Bol Paça' güvercin güzelliği kadar fiyatıyla da dudak uçuklatıyor. Süs güvercini olarak da bilinen Bol Paça güvercinlerinin çifti neredeyse araba fiyatına satılıyor.

'11 kuş satıp araba almıştım'

Fidanboy, mezatta güvercin fiyatlarının 10 liradan başladığını ve 50 bin liraya kadar alıcı bulduğunu, şu şekilde anlattı:

"Ham olan ve takla atmayan bir kuşun maddi bir değeri olmaz. Sadece damızlık olur, damızlık da köklü soylardan olmalıdır. Benim kendi beyaz kuşlarım var, 35 yıldır aynı kuşları besliyorum. Hatta 19 yaşında kızımla yaşıt bir güvercinim var. 1988 yılında yeni kasa Şahinler çıkmıştı. O zaman 11 tane kuş satıp bir sıfır araba aldım. Bugünün parasıyla en kötü 100 bin lira ederdi. En son elimdeki çok güzel bir kuşu 5 bin 600 dolara sattım. Bu iş hobi işi ama iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz."

Araba fiyatına güvercin: 11 kuş satıp araba almıştım
FOTOĞRAF 10
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Kayaş Mahallesi'nde, her hafta sonu düzenlenen mezatta toplanan güvercin meraklıları, güvercinlerini cinsi ve özelliklerine göre açık artırmada satışa sunuyor.
Title
15 kadar dernekte örgütlenen meraklıların katıldığı mezatta onlarca güvercin cinsi, özelliği, hareketleri ve görünümlerine göre 50 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Satılan güvercinler, daha sonra çeşitli yarışmalarda boy gösteriyor.
Title
Efsane Güvercin Sevenler Derneği Başkanı İlhami Fidanboy (49), güvercin besleme hobisinin kendisine dedesinden kaldığını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Kendimi bildim bileli güvercin besliyorum. Mezatlardaki adrenalin farklı bir şey. Bu anlatılmaz illa canlı canlı yaşamanız lazım. Kuş yetiştirmek ciddi bir iştir. Bir kuş tek başına yetişmez illa iyi bir seyisi olacak. Yem terbiyesi ve uçum terbiyesi alacak. Kuşçu kuşu eline aldığı zaman, kuşun kanat yapısından, tüy yapısından ve yumuşaklığından onun oyun kuşu olup olmadığını anlar.
Title
Fidanboy, mezatta güvercin fiyatlarının 10 liradan başladığını ve 50 bin liraya kadar alıcı bulduğunu, şu şekilde anlattı:
Title
Ham olan ve takla atmayan bir kuşun maddi bir değeri olmaz. Sadece damızlık olur, damızlık da köklü soylardan olmalıdır. Benim kendi beyaz kuşlarım var, 35 yıldır aynı kuşları besliyorum. Hatta 19 yaşında kızımla yaşıt bir güvercinim var. 1988 yılında yeni kasa Şahinler çıkmıştı. O zaman 11 tane kuş satıp bir sıfır araba aldım. Bugünün parasıyla en kötü 100 bin lira ederdi. En son elimdeki çok güzel bir kuşu 5 bin 600 dolara sattım. Bu iş hobi işi ama iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz.
Title
Title
Title
Title
Araba fiyatına güvercin: 11 kuş satıp araba almıştım
Ankara'nın Mamak ilçesinde her hafta sonu düzenlenen mezatta güvercinler, cinsi ve özelliğine göre açık artırma usulü satılıyor. Bazı güvercinler 50 bin liraya kadar alıcı bulabiliyor. Mezatta güvercin fiyatlarının 10 liradan başladığını ve 50 bin liraya kadar alıcı bulduğunu belirten Efsane Güvercin Sevenler Derneği Başkanı İlhami Fidanboy "11 tane kuş satıp bir sıfır araba aldım. Bugünün parasıyla en kötü 100 bin lira ederdi. En son elimdeki çok güzel bir kuşu 5 bin 600 dolara sattım. Bu iş hobi işi ama iyi eğitirseniz para da kazanabilirsiniz." dedi.
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