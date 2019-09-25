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Bursa haberleri: 200 bin liralık Kangal yavruları için randevu alıyorlar! Kangal köpeğinin fiyatı ne kadar?

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

Bursa’da 200 bin lira değer biçilen ‘Karaboğa’ isimli Kangal cinsi köpeğin yavruları büyük rağbet görüyor. Alıcılar, büyüdüğünde insan boyunu geçen ve heybetli görüntüsüyle öne çıkan ‘Karaboğa’ gibi olması beklenen yavrular için sıra bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Şeref Alkan, Türk çoban köpeği yetiştiriciliği yapıyor.
Şeref Alkan, Türk çoban köpeği yetiştiriciliği yapıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Madımak Kangal Köpeği Üretim Çiftliği’nde 20 aylık ‘Karaboğa’ isimli köpeğin yavruları yoğun ilgi görüyor. 200 bin lira istenen ve heybetli görüntüsüyle göze çarpan ‘Karaboğa’nın, safkan yavruları da benzer özellikler taşıdığından Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın farklı noktalarından da talep ediliyor.

15 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştiriciliği yapan çiftlik sahibi Şeref Alkan, Karaboğa’nın en büyük yavrusunun 7.5 aylık olduğunu belirterek fiyatının ise 10 bin liradan başladığını ifade ederken, yavruların satışında ise yüksek ilgiden dolayı alıcıları sıra işlemine dahil ederek randevu şeklinde çalıştıklarını söyledi.

Kangal yavrularına talebin fazla olması nedeniyle randevu sistemiyle çalışıyorlar.

Yavru kangallar için randevu alıyorlar

Karaboğa’nın çiftliğin en popüler köpeği olduğunun altını çizen Alkan, aynı zamanda ülke çapında da ses getirdiğini belirtti. Safkan kangal köpeği olan ve ayağa kalktığında bir insanın boyunu geçen Karaboğa’nın, görsel olarak oldukça heybetli göründüğüne işaret eden Alkan, "Fizik olarak kendini yeni bulmaya başlayan bir köpek. Şu an daha da iyi olmaya başladı. 36 aylık olduğunda çok daha mükemmel bir görsele sahip olacak. Karaboğa’nın yavrularına da dünyanın pek çok noktasından yoğun talep var. Bu sebeple randevu şeklinde çalışmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Kangalların fiyatları ay bazında kriterize ediliyor.

Yavrularının fiyatı 10 bin liranın üzerinde

Karaboğa’nın en büyük yavrusunun 7.5 aylık olduğunu söyleyen Alkan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Arz talebin artmasının sebeplerinden birisi de ‘Karaboğa’nın damızlığının da çok iyi olması. Kendi fiziksel görüntüsünde yavrularını çıkarabilmesi en belirgin özelliklerinden. Özellikle 7.5 aylık yavru köpeğimiz bunu ispatlamış durumda. Damızlığın mükemmel olması nedeniyle yavrularına oldukça yüksek bir talep var.

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Yavrular şu anda başlangıç fiyatı olarak 10 bin lira ve üzerinde satılıyor. Aşırı bir talepten ve köpeğin popülaritesinden ötürü bunda rakam sınırı yok. Daha sonraki fiyatlar da 20-25 bin lira arasında değişiyor. Yavruların fiyatlarında kaç aylık olduğunu da baz alıyoruz. 1 aylık, 3 aylık, 7 aylık yavruların fiyatları da ay bazında kriterize ediliyor."

Kangal köpekleri sahiplerine hemen alışabiliyor.

Yavrular ilgi gördüklerinde sahiplerine hemen alışıyor

Yavru köpeklerin alışma süreçlerinin, özellikle birkaç aylık yavrularda yalnızca 1-2 gün olduğuna değinen Alkan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Yavrular ilk gün yadırgayabilir ancak daha sonraki süreçte ailenin, kişilerin kendisine gösterdiği sevgi ile birlikte hemen adapte olur, alışmaya başlar. Yetişkin köpeklerde de bu durum kişisel olarak karakter bazında değişebilir. Burada da iki faktör var; köpeğin karakteri ve sahiplenen kişinin davranışları. Sahiplenen kişi köpeğe mükemmel bir yaklaşımla, sevgi, aidiyet duygusuyla yaklaşırsa köpekte de karakter problemi yoksa 4-5 gün içerisinde alışabilir. Köpek karakter olarak sert mizaçlı, kolay alışmayan bir karaktere sahipse, sahibi de buna hamle yapamaz ve yeteri kadar ilgi göstermezse alışma süreci birkaç ay uzayabilir, hatta belki de hiç alışamayabilir de. Burada sahiplenen kişinin verdiği ilgi, sevgi, köpeğine aşıladığı özgüven ve köpeğin de kendi doğuştan gelen karakteri önem arz ediyor."

Bursa'dan Sivas'a kangal köpeği

Çiftlikte 50 damızlık, 30 da yavruya sahip olduklarını belirten Alkan, diğer yavrulardan da bu fiyata ulaşabilenlerin çıkabileceğine işaret ederken, ‘Karaboğa’ ile anne köpeğin iyi olmasıyla birlikte doğan yavrunun fiyatının otomatik olarak yüksekten başladığı ve bunun ‘Karaboğa’ya özel olduğunun altını çizdi.

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Türk çoban köpeklerine, Türkiye’nin haricinde ABD’den Japonya’ya, Afrika’dan Rusya’ya kadar dünyanın her ülkesinden talep olduğunu niteleyen Alkan, “Biz çiftlik olarak Türkiye ve dünyanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu sene enteresan bir dönem geçirdik. Sivas merkez ve köyler dahil olmak üzere toplam 23 adet yavru köpeğimizi Sivas’a gönderdik. Bu bizim için enteresan bir gelişme oldu" dedi.

200 bin liralık Kangal'ın yavruları için sıraya girdiler
FOTOĞRAF 20
Title
Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Madımak Kangal Köpeği Üretim Çiftliği’nde 20 aylık ‘Karaboğa’ isimli köpeğin yavruları yoğun ilgi görüyor. 200 bin lira istenen ve heybetli görüntüsüyle göze çarpan ‘Karaboğa’nın, safkan yavruları da benzer özellikler taşıdığından Türkiye’nin yanı sıra, dünyanın farklı noktalarından da talep ediliyor.
Title
15 yıldır profesyonel olarak Türk çoban köpeği yetiştiriciliği yapan çiftlik sahibi Şeref Alkan, Karaboğa’nın en büyük yavrusunun 7.5 aylık olduğunu belirterek fiyatının ise 10 bin liradan başladığını ifade ederken, yavruların satışında ise yüksek ilgiden dolayı alıcıları sıra işlemine dahil ederek randevu şeklinde çalıştıklarını söyledi.
Title
Karaboğa’nın çiftliğin en popüler köpeği olduğunun altını çizen Alkan, aynı zamanda ülke çapında da ses getirdiğini belirtti. Safkan kangal köpeği olan ve ayağa kalktığında bir insanın boyunu geçen Karaboğa’nın, görsel olarak oldukça heybetli göründüğüne işaret eden Alkan, Fizik olarak kendini yeni bulmaya başlayan bir köpek. Şu an daha da iyi olmaya başladı. 36 aylık olduğunda çok daha mükemmel bir görsele sahip olacak. Karaboğa’nın yavrularına da dünyanın pek çok noktasından yoğun talep var. Bu sebeple randevu şeklinde çalışmak zorunda kalıyoruz dedi.
Title
Karaboğa’nın en büyük yavrusunun 7.5 aylık olduğunu söyleyen Alkan, Arz talebin artmasının sebeplerinden birisi de ‘Karaboğa’nın damızlığının da çok iyi olması. Kendi fiziksel görüntüsünde yavrularını çıkarabilmesi en belirgin özelliklerinden. Özellikle 7.5 aylık yavru köpeğimiz bunu ispatlamış durumda. Damızlığın mükemmel olması nedeniyle yavrularına oldukça yüksek bir talep var. Yavrular şu anda başlangıç fiyatı olarak 10 bin lira ve üzerinde satılıyor. Aşırı bir talepten ve köpeğin popülaritesinden ötürü bunda rakam sınırı yok. Daha sonraki fiyatlar da 20-25 bin lira arasında değişiyor. Yavruların fiyatlarında kaç aylık olduğunu da baz alıyoruz. 1 aylık, 3 aylık, 7 aylık yavruların fiyatları da ay bazında kriterize ediliyor diye konuştu.
Title
Yavru köpeklerin alışma süreçlerinin, özellikle birkaç aylık yavrularda yalnızca 1-2 gün olduğuna değinen Alkan, Yavrular ilk gün yadırgayabilir ancak daha sonraki süreçte ailenin, kişilerin kendisine gösterdiği sevgi ile birlikte hemen adapte olur, alışmaya başlar. Yetişkin köpeklerde de bu durum kişisel olarak karakter bazında değişebilir.
Title
Burada da iki faktör var; köpeğin karakteri ve sahiplenen kişinin davranışları. Sahiplenen kişi köpeğe mükemmel bir yaklaşımla, sevgi, aidiyet duygusuyla yaklaşırsa köpekte de karakter problemi yoksa 4-5 gün içerisinde alışabilir. Köpek karakter olarak sert mizaçlı, kolay alışmayan bir karaktere sahipse, sahibi de buna hamle yapamaz ve yeteri kadar ilgi göstermezse alışma süreci birkaç ay uzayabilir, hatta belki de hiç alışamayabilir de. Burada sahiplenen kişinin verdiği ilgi, sevgi, köpeğine aşıladığı özgüven ve köpeğin de kendi doğuştan gelen karakteri önem arz ediyor ifadelerini kullandı.
Title
Çiftlikte 50 damızlık, 30 da yavruya sahip olduklarını belirten Alkan, diğer yavrulardan da bu fiyata ulaşabilenlerin çıkabileceğine işaret ederken, ‘Karaboğa’ ile anne köpeğin iyi olmasıyla birlikte doğan yavrunun fiyatının otomatik olarak yüksekten başladığı ve bunun ‘Karaboğa’ya özel olduğunun altını çizdi. Türk çoban köpeklerine, Türkiye’nin haricinde ABD’den Japonya’ya, Afrika’dan Rusya’ya kadar dünyanın her ülkesinden talep olduğunu niteleyen Alkan, “Biz çiftlik olarak Türkiye ve dünyanın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu sene enteresan bir dönem geçirdik. Sivas merkez ve köyler dahil olmak üzere toplam 23 adet yavru köpeğimizi Sivas’a gönderdik. Bu bizim için enteresan bir gelişme oldu dedi.
Title
Son olarak Türk çoban köpekleri hakkında da bilgiler veren Alkan, Türk çoban köpekleri güçlü, kuvvetli, heybetli köpekler olmasına rağmen yavruları aslında zorlu bir büyüme periyodundan geçiyor. Yavruları diğer ırk köpeklere nazaran daha nazik hayvanlar. Büyüme süreleri çok daha zorlu bir süreç arz ediyor. Türk çoban köpekleri – bir başka deyişle Kangal köpekleri- dünyanın en harika köpekleridir. Sürü bazında, sürü korumada, alan korumada, dostlukta, hissiyatta, sadakatte, sahiplenmede dünyanın en iyi köpekleri diyebiliriz. Özellikle kurtlara karşı organize olabilen tek köpek ırkıdır dünyada. Avrupa’dan, İtalya’dan ve diğer birkaç ülkeden daha sürüleri korumak için hükümetler bazında da talepler olmuştu. Bu köpekleri zaten ispatlıyor. Sürü korumada kurtlara karşı organize olabilen, ki kurtlar da organize şekilde saldıran hayvanlardır, kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkıdır açıklamalarında bulundu.
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200 bin liralık Kangal'ın yavruları için sıraya girdiler
Bursa'da 200 bin lira değer biçilen 'Karaboğa' isimli Kangal cinsi köpeğin yavruları büyük rağbet görüyor. Alıcılar, büyüdüğünde insan boyunu geçen ve heybetli görüntüsüyle öne çıkan 'Karaboğa' gibi olması beklenen yavrular için sıra bekliyor.


'Türk çoban köpekleri dünyanın en iyi köpekleri'

Son olarak Türk çoban köpekleri hakkında da bilgiler veren Alkan, "Türk çoban köpekleri güçlü, kuvvetli, heybetli köpekler olmasına rağmen yavruları aslında zorlu bir büyüme periyodundan geçiyor. Yavruları diğer ırk köpeklere nazaran daha nazik hayvanlar. Büyüme süreleri çok daha zorlu bir süreç arz ediyor. Türk çoban köpekleri – bir başka deyişle Kangal köpekleri- dünyanın en harika köpekleridir. Sürü bazında, sürü korumada, alan korumada, dostlukta, hissiyatta, sadakatte, sahiplenmede dünyanın en iyi köpekleri diyebiliriz. Özellikle kurtlara karşı organize olabilen tek köpek ırkıdır dünyada. Avrupa’dan, İtalya’dan ve diğer birkaç ülkeden daha sürüleri korumak için hükümetler bazında da talepler olmuştu. Bu köpekleri zaten ispatlıyor. Sürü korumada kurtlara karşı organize olabilen, ki kurtlar da organize şekilde saldıran hayvanlardır, kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkıdır" açıklamalarında bulundu.

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