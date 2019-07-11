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EĞİTİM

Otomotiv liselerine sektör ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiştiriyor. Mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapıya ihtiyaç var.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu çerçevede Bakanlık, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin kurulması için çeşitli stratejiler oluşturdu. Yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör iş birliğini geliştirmek amacıyla 81 ilde eğitim-sektör istişare toplantıları gerçekleştirildi. Bu kapsamda farklı bir adım da otomotiv konusunda atılacak. Otomotiv ve yan sanayinin eleman ihtiyacını gidermek için eğitim veren otomotiv meslek ve teknik liselerinin yönetimlerinde sektöre yer açılacak. Böylece söz önümüzdeki dönemde konusu otomotiv meslek ve teknik liselerinde sektörün, karar alma organlarında yer alması sağlanacak.

  • İş başı eğitiminde hedef 10 bin
  • MEB, yılın ilk 6 ayında sektörle yapılan iş birlikleri doğrultusunda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan 2 bin 544 alan öğretmeni, iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini başarıyla bitirdi. Bakanlık, bu yıl içinde sektörle birlikte mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını 10 bine yükselterek bu doğrultuda gerekli planlamaları tamamladı. 2019’un ilk 6 ayında eğitim gören öğretmen sayısı, 2018 yılının tamamını geçti.

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