Gündem Teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı
EĞİTİM

Okullarda yeni dönem teneffüs süreleri değişti! Teneffüsler kaç dakika olacak?

Teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikte teneffüs süreleri değişti. Öğrenciler artık 15 dakika teneffüs yapabilecek. İkili eğitim yapılan okullarda ise teneffüs süresi 10 dakika olmaya devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik açıklamasında, "Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır" denildi.

Okula başlama yaşı

Okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı.

  • İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak.

66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

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