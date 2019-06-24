Matematik'te başarı arttı: Öğrencilerin en başarılı olduğu test ise Türkçe

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sınava bir milyon 74 bin 13 aday başvurmuş, bir milyon 29 bin 555 öğrenci katılmıştı.

Öte yandan Bakanlık ilk kez bu sınava ilişkin değerlendirme raporunu da açıkladı.

GÜNDEM LGS sonuçları açıklandı

Bu yıl sınav süresi uzatıldı

LGS'de sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil olmak üzere dört alt test bulunuyor. Bu dört alt testte öğrencilere toplam 50 soru soruldu. Öğrencilere sözel bölümdeki soruları cevaplamak için 75 dakika süre verildi.

Sayısal bölümde Matematik ve Fen Bilimleri alt testleri bulunmakta ve bu iki alt testte öğrencilere toplam 40 soru soruldu. Sayısal bölümde öğrencilere 80 dakika süre verildi.

2018 Merkezi Sınavda 60 dakika olan sayısal bölüm süresi MEB (2018) tarafından sunulan öneriler dikkate alınarak 26 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla 80 dakikaya çıkarılmıştı.

Öğrencilerin en başarılı olduğu test Türkçe

2019 yılı LGS'da öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test Türkçe 11.75, en düşük olduğu alt test ise Matematik 5.09 olarak gerçekleşti. On soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 6.88, en düşük olduğu alt test Yabancı Dildir ise 4.65 olarak gerçekleşti.

Matematik ve fen bilimlerinde doğru cevap sayısı 2018'e göre arttı

2018 Merkezi Sınavda elde edilen doğru cevap sayısı ortalamaları ile karşılaştırıldığında Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde 2019 yılında artış görüldü. 2018 Merkezi Sınavda oldukça yüksek doğru cevap sayısı ortalamalarının görüldüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 7,40 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8,40 alt testlerinde ise 2019 yılında düşüş olduğu görüldü.

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Boş bırakma oranları azaldı

Öğrencilerin Merkezi Sınavdaki alt testlerde yer alan sorulara erişebilme düzeylerini belirlemek amacıyla soruların boş bırakılma oranları da incelendi.

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında 2019 yılında soruların boş bırakılma oranlarının en düşük olduğu alt test Türkçe (soruların ortalama boş bırakılma oranı yüzde 6,84), en yüksek olduğu alt test ise Matematik (soruların ortalama boş bırakılma oranı yüzde 40,28). Fen Bilimleri alt testinde soruların ortalama boş bırakılma oranı yüzde 10,02 olarak hesaplandı.

2018 Merkezi Sınavda hesaplanan ortalama boş bırakılma oranları ile karşılaştırıldığında 2019 yılında soruların ortalama boş bırakılma oranlarının düştüğü belirlendi.

Raporda, MEB tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla sayısal bölümde cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki soruların boş bırakılma oranlarının düşmesine katkı sağladığı belirtildi.

Kız öğrenciler daha başarılı

Yapılan detaylı incelemede kız öğrencilerin Matematik dışındaki alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olduğu görüldü.