Otomotiv sektörü mayısta 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ocak-mayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında mayısta "tedarik endüstrisinde" ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolara gerilerken "binek otomobil" ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.

Fransa ve Birleşik Krallık'a ihracatta yüksek oranlı artış

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 1 azalarak 315 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkinci büyük pazar Fransa'ya ise yüzde 26 artışla 304 milyon dolarlık, üçüncü büyük pazar Birleşik Krallık'a da yüzde 89 artışla 220 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

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Yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 30, İspanya'ya yüzde 59, ABD'ye yüzde 23, Polonya'ya yüzde 26, Slovenya'ya yüzde 303, Belçika'ya yüzde 82 ihracat artışı, Rusya'ya yüzde 39, Fas'a yüzde 21, Hollanda'ya yüzde 39, Mısır'a yüzde 63 ve Macaristan'a da yüzde 46 ihracat düşüşü kaydedildi.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliğine mayıs ayında ihracat yüzde 24 artarak 1 milyar 540 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi'ne yüzde 30, Orta Doğu ülkelerine yüzde 26, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 74 ihracat artışı görüldü.

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"Bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, geçen yıl mayıs ayında çip sorunu nedeniyle ana sanayide bazı firmaların üretime ara vermek zorunda kaldığını hatırlattı.

Pandemide tam kapanma tedbirlerinin uygulanmasıyla da özellikle ticari araç ihracatının olumsuz etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Bu yılın mayıs ayında ise baz etkisiyle eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yüzde 288 gibi çok yüksek oranlı artış yaşandı. Toplamda ise yüzde 22 artışla bu yıl aylık bazda en yüksek ihracat artış oranına ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 24 Engelli araç limiti ve fiyatları, 2022 yılı itibariyle güncel listesi paylaşıldı. Araç limiti kapsamında 450 bin 500 TL'ye kadar araç sahibi olabilecek engelli vatandaşlar, markalar tarafından belirlenen modelleri engelli ÖTV indirimiyle alabilecek. 2022 engelli araç fiyatları haricinde engel oranı da indirimde etkili olacak. Engel durumuna bağlı olarak ÖTV indirim fiyatı belirlenecek. Yüzde 40-89 engelli olması durumunda yüzde 26.3 ÖTV indirimi uygulanacak, KDV’si ise 15.24 olarak hesaplanacak. Engelli oranı yüzde 90 ve üstü olanlar ÖTV’den muaf tutulacak. Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka 2022 yılı itibariyle Engelli Araç fiyat listesini güncelledi. Kişinin engelli oranına bağlı yapılacak indirimlerde 18 yaş şartı ve sürücü belgesi şartı da aranıyor. Engelli birey yüzde 90 üzeri engellilik durumunda ise tayin ettiği yakını aracı kullanabiliyor. Yüzde 90 üstü engelli birey 18 yaşın altındaysa ailesi kendi adına işlemleri yürüterek aracı ÖTV’siz alabiliyor. ÖTV ödenmeden alınan araçlar ise beş yıl boyunca satılamıyor. Eğer satılmak istenirse ÖTV ödeme şartıyla beş yıl dolmadan satışı yapılabilir. <br> Eğer araç kaza sebebiyle veya doğal afet sebebiyle kullanılamaz hale gelirse tekra ÖTV’siz araç sahibi olunabiliyor. <br> Bu araç sahipleri ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi de ödemiyor. TOYOTA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Toyota'da ise Toyota Corolla 1.5 Vision, Vision MDS ve Dream manuel vitese ÖTV'siz sahip olunuyor. Yine Toyota Yaris 1.0 Vision modeli de ÖTV'siz alınıyor. FIAT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Fiat Egea Sedan ailesinin tamamı ÖTV'siz olarak sahip olunabiliyor.<br>Yeni Egea Cross'un sadece Lounge paketi haricindeki tamamı yine ÖTV'siz alınırken, Egea Hacthback'te de Lounge paket hariç tamamı ÖTV'den muaf tutuluyor. <br><br>Egea Station Wagon'da da 1.s6 Multijet dizel motora sahip Lounge paket dışındakiler ÖTV'siz alınabiliyor. HYUNDAI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Hyundai i10, i20’nin tüm versiyonları ÖTV’siz alınıyor. Bununla birlikte Elantra’nın 1.6 MPI 123 PS Style manuel vites, Bayon'un 1.4 MPI 100 PS Jump, Style, Elite, 1.0 T-GDI 100 PS Style paketleri de ÖTV'siz alınıyor. Kona'da ise sadece 1.0 T-GDI 120 PS Style modeli ÖTV'den muaf durumda. DACIA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Dacia Sandero ve Sandero Stepway’in tüm donanımları, Duster’ın Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4X2, Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2, Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4, Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 donanım paketleri de ÖTV’siz alınıyor. Lodgy’nin tek paketi olan Ambiance 1.5 Blue dCi 95 hp 7 koltuklu E6DFull de ÖTV’si alınabiliyor. CITROEN GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Citroen C-Elysee ve C3’ün tüm modelleri ÖTV’den muaf durumda. <br>MITSUBISHI GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Mitsubishi’de sadece Space Star’ın tüm modelleri ÖTV’den muaf olarak alınabiliyor. SEAT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Seat Ibiza’nın iki tane olan donanımı da ÖTV’siz alınabiliyor. HONDA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Honda’da sadece City modeli ÖTV’den muaf tutuluyor.<br> RENAULT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Renault'un tüm Clio modelleri ÖTV'siz alınabiliyor. Yeni Taliant'ın da tüm modelleri ÖTV'den muaf tutuluyor. Bunun dışında Megane Sedan'ın JOY 1.3 TCe, Joy Comfort 1.3 TCe, Joy 1.3 TCe otomatik olan modelleri de ÖTV'siz alınıyor. KIA GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>KIA’da ise Picanto, Rio modellerinin tamamı ÖTV’siz alınırken Stonic modelinin de Elegance Konfor ve Prestige paketleri haricindekiler ÖTV’siz alınıyor. PEUGEOT GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Peugeot 208’in Active, Prime, Prime otomatik vites, Prime Selection otomatik vites modelleri ÖTV’den muaf. VOLKSWAGEN GRUBU ENGELLİ ARAÇ LİSTESİ<br><br>Volkswagen Polo’nun Style donanımı hariç tamamı ÖTV’siz alınıyor. Golf’ün ise sadece 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression donanımı ÖTV’siz alınabiliyor.<br> ÖTV'siz alınabilecek sıfır otomobillerin listesi belli oldu Türkiye'de engelli vatandaşlara sağlanan kolaylıklardan biri de sıfır araç satın alırken yapılan ÖTV indirimi kapsamında gündelik hayatta ulaşım problemi yaşayan engelli vatandaşların sorunları bir nebze de olsun çözülmüş oluyor. Beş yılda bir bu haktan yararlanabilen vatandaşlar, hangi firmalardan hangi arabaları alabilecek olduğunu araştırıyor. BiP'te paylaş

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