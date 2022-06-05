Ekonomi Türkiyeye yeni bir otomobil satış modeli geliyor Renault fabrika çıkışlı 2 el araç satacak
OTOMOTİV

Türkiye'ye yeni bir otomobil satış modeli geliyor: Renault 'fabrika çıkışlı 2. el araç' satacak

Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satma konusunu araştırdıklarını belirterek, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyeye yeni bir otomobil satış modeli geliyor: Renault fabrika çıkışlı 2. el araç satacak
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Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Doğu, İstanbul'da düzenlenen Automechanika Istanbul fuarında, Türk otomotiv sanayisinin dünyanın en önde gelen otomotiv sanayilerinden biri olduğunu söyledi.

Doğu, "Özellikle yenileme pazarındaki sanayimiz son derece güçlü. Renault Grubu olarak Türkiye'de birçok tedarikçiyle çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de 52 yıllık varlığımızla Türkiye'den milyarlarca avroluk parça aldık" dedi.

Türkiye'de yedek parça sektöründe imalat yapan firmaların son derece güçlü olduğuna işaret eden Doğu, "Onların tek rakibi Çinliler, Asyalılar... Onlara baktığımız zaman gerçekten gurur duyuyorum. Bu sektörün içinde doğmuş, bütün kariyerini bu sektöre vermiş bir kişi olaraktan küçücük firmaların artık çok büyük ihracatlar yaptığı ve dünya çapında oyuncular olduğunu görmek beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor" diye konuştu.

"Türkiye'nin her türlü dönüşüme ayak uyduracak kapasitesi var"

Hakan Doğu, Türk otomotiv sanayisinin elektrikli araç dönüşümüne ayak uydurabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin her türlü dönüşüme, özellikle teknolojik dönüşüme ayak uyduracak kapasitesinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Doğu, şöyle devam etti:

"Bundan sadece 6-7 sene önce Türkiye, yenilenebilir enerjide hiçbir yerdeydi. Bugün Avrupa'da en çok yenilenebilir enerji üreten 7'nci ülke. Aynı şekilde nüfusumuzun yüzde 50'sinin 30 yaş altında olması nedeniyle biz gelişmiş pazarlara göre çok daha çabuk adapte oluyoruz. Bir de bizim ülkemiz büyük. Ülkemiz büyük olduğu için eğer bir araç sahibiyseniz, bir yerden bir yere giderken çok yakıt harcıyorsunuz. Yakıt fiyatlarının ne duruma geldiği malum. Elektrikli araçta özellikle yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte çok hızlı bir dönüşüm olacağı da malum."

"Pazara ulaşılabilir araçlar sunmak için etkili bir şekilde çalışıyoruz"

Pazara ulaşılabilir araçlar sunmanın önemli olduğunu belirten Doğu, "Bu çerçevede biz Renault Grubu olarak çok etkili bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni stratejimizi açıkladığımızda, Türkiye'de önce hibritleşmeye, daha sonra elektrikleşmeye geçişte Renault Grubu olarak, Türkiye'de otomotiv grubunu kuran iki firmadan bir tanesi olarak tüm paydaşlarla birlikte çalışıp görevimizi yapacağız" dedi.

"Yenilenmiş araç için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz"

Renault Group Türkiye CEO'su Doğu, üretici firma olarak belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenmiş araç satma konusunu araştırdıklarını belirten Doğu, "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz.

Ancak şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi bir sürü konular var. Açmak için doğru zaman mı değil mi onu düşünüyoruz ama planlarımızda var" şeklinde konuştu.

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"Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle vergi konusunu görüşeceğiz"

Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğuna dikkati çeken Doğu, şunları kaydetti:

"Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor. Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten. Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması... Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor."

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
FOTOĞRAF 12
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, bu yılın mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 19,1 büyüyerek 65 bin 167 adet olarak kayıtlara geçti.<br>
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Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 20 artarak 51 bin 750 adet olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,7 artarak 13 bin 417 adet olarak belirlendi.<br>
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10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 1,9 ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,4 azalırken, otomobil satışları yüzde 0,6 artış gösterdi.<br>
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Toplam pazarda ilk 5 marka<br><br>ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 153 adetle Fiat ilk sırayı aldı.
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Bunu 7 bin 321 satışla Renault ve 6 bin 434 satışla VW takip etti.
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Ford, 5 bin 438 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 480 satışla beşinci sırada yer aldı.<br>
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Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 392 ile Fiat oldu. Bunu 5 bin 963 satışla VW ve 5 bin 709 satışla da Renault izledi.<br>
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Opel, 3 bin 793 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 3 bin 537 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.<br>
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Lüks ve spor otomobil satışları<br><br>Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede, geçen ay DFSK ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
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Mayıs ayında 38 Porsche, 31 Lexus, 8 Jaguar, 7 Maserati, 2 Ferrari, 1 Lamborghini, 1 Aston Martin ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.<br>
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Hafif ticarinin ilk 5'i<br><br>Hafif ticari araç segmentine bakıldığında mayıs ayında 4 bin 69 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 761 satışla Fiat ve 1.612 satışla Renault izledi.
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Toyota 943 satışla dördüncü ve VW 471 satışla beşinci oldu.<br>
Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. İşte en çok satılan otomobiller ve satış rakamları...
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