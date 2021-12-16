Oyunun sonu kötü bitti: Sobadan devrilen çaydanlık minik Eslem’i yaktı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Erzurum’da meydana gelen olayda 1,5 yaşındaki Eslem Hira Gökçen ve annesi Zeynep Gökçen annesine misafirliğe gitti. Sobalı ev olduğu için ev halkı ile otururken küçük Esila oynarken yanan sobanın arkasına geçti. Eslem sobanın arkasında oyun oynamaya başlayınca bilinçsiz şekilde ayağını kaldırınca sobanın üzerinde kaynayan çaydanlık Eslem’in üzerine döküldü. Anne Zeynep kızını kurtarmak amacıyla Eslem’in yanına gidince küçük Eslem ve anne Zeynep’in üzerine sobanın üzerinde kaynayan çaydanlık her ikisinin üzerine döküldü.

2. VE 3. DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Anne Zeynep Gökçen kızını çeşmenin altına götürerek soğuk sıyın altına soktu. O arada da ev halkı hemen ambulans çağırdı. Küçük Eslem Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesine getirilerek burada tedavi altına alındı. 1,5 yaşındaki Eslem Hira Gökçen’in elinde, karın bölgesinde ve bacaklarında 2 ve 3. derece yanıklar oluştu. Anne Zeynep Gökçen’in de sağ bilek kısmında yanıklar oluştu. Anne ve kızının tedavisine devam ediliyor.

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