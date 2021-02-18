Hayat Akrabaları sobanın üstündeki kaynar güğümü başından aşağı döktü
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Akrabaları sobanın üstündeki kaynar güğümü başından aşağı döktü

Akrabaları sobanın üstündeki kaynar güğümü başından aşağı döktü

Iğdır’da iddiaya göre Bülent Kılıç akrabaları tarafından kaynar suyla yakıldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişi serbest bırakılırken, vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan şahıs ise Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Bülent Kılıç
Bülent Kılıç

Iğdır'da iki hafta önce Iğdır merkeze bağlı Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Bülent Kılıç, ahırda hayvanlarıyla ilgilendiği esnada akrabası C.K. kendisini arayarak görüşmek istedi. Eve gelen C.K. ve Bülent Kılıç arasında tartışma çıktı. Bağrışma sesine gelen Kılıç’ın eşi ve çocukları C.K.’yi zorlukla sakinleştirdi. Olaydan bir saat sonra kayınpederi Ö.Y. tarafından Bülent Kılıç eve çağrıldı. Eşi ve çocuklarıyla kayınpederinin evine giden Bülent Kılıç, iddiaya göre evde konuştukları sırada C.K. ve Ö.Y. tarafından soba üzerindeki kaynar su başından aşağıya dökülerek yakıldı.

  • Eşi ve çocuklarının yanında kaynar suyla yakılan Kılıç, Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yanık Ünitesi bölümünde tedavi altına alınan Kılıç’ın vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar oluştu.

Yanık tedavisinde dünyada bir ilk: Türkiye’de uygulanıyor
HAYAT
Yanık tedavisinde dünyada bir ilk: Türkiye’de uygulanıyor

'ÖLÜM KURTULUŞTU BENİM İÇİN'

Yaşadıklarını anlatan 45 yaşındaki Bülent Kılıç, “Evimde hayvanlara bakıyordum. Eve geldikten 20 dakika sonra C.K. bana telefon açtı, geliyorum görüşelim dedi. Hiçbir şey anlamadan boğazıma bıçağı dayadı. Eşim ve çocuklarım geldi, bizi ayırdılar. 1 saat sonra Ö.Y. beni görüşmek için evine çağırdı gittim. Eşim ve çocuklarım da benimle geldiler.

Konuşurken bir anda C.K. boğazıma sarıldı, Ö.Y. de sobanın üzerindeki kaynar su dolu güğümü kafamdan aşağıya döktü.

Bana aile arasında bir konuda iftira attılar. Güya ben C.K.’nın eşinin numarasını istemişim. Benim ona mesaj atarak rahatsız ettiğimi söylediler. Ben onu yapmışsam bu yapılan bana az bile. Köydeki herkese sorabilirler. Başımdan karnıma kadar yandım. Ölsem bundan iyiydi. İftiraya kurban gittim ölüm kurtuluştu benim için” şeklinde konuştu.

Cilt bakımı yaptıran 29 yaşındaki Müge'nin yüzünde ikinci derece yanık oluştu: Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum
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Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti.​
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Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti. Müge Gümşar, bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
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Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi. Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak.
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Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar dedi.
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Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu.
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Cilt bakımı yaptıran 29 yaşındaki Müge'nin yüzünde ikinci derece yanık oluştu: Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Müge Gümşar'ın (29) yüzünde enfeksiyon ve 2'nci derece yanık meydana geldi. Yüzü tanınmayacak hale gelen ve güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi olan Gümşar, "Hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum" dedi.


KAZAYA DÖKÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Öte yandan, konuyla ilgili gözaltına alınan C.K. ve Ö.Y. verdiği ifadede olay günü Bülent Kılıç’ın yanına gidip görüştükten sonra kayınpederi Ö.Y.’nin evine gittiklerini söyledi. C.K. ifadesinin devamında Bülent Kılıç’a eşine neden mesaj atıp rahatsız ettiğini sorduğunu ve o sırada mutfağa sıcak su götürmek için sobanın üzerinden aldığı güğümü götürdüğü esnada ayağının takılması sonucu güğümün Bülent Kılıç’ın üstüne döküldüğünü belirtti.
Iğdır Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan C.K. ve Ö.Y. serbest bırakıldı.

Cilt bakımı yaptırdıktan sonra yüzünde birinci derece yanıklar oluşan Müge, 6 ay tedavi görecek
FOTOĞRAF 10
Title
Çorlu'da yaşayan Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti.
Title
Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti.
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Bakım sırasında yüzünde yanıklar meydana gelen Gümşar, merkezden ayrıldıktan sonra gittiği hastanede doktorlar yüzünden 2'nci derece yanıklar oluştuğunu söyledi.
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Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, polise giderek şikayette bulundu.
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Müge Gümşar, Çorlu'da Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Op. Dr. Ali Nurhan Özbaba'ya giderek muayene oldu. Gümşar'ın yapılacak olan tedavi sonrasında yüzündeki yanıkların iyileşeceğini belirten Özbaba, Hastamızın son durumunda yüzünden birinci ve ikinci derece yanık oluşmuş, oraya yapılan işlemle. Burada yapılması gereken şey yanık tedavisi uygulayacağız. Eğer bu tedavi düzgün uygulanırsa Müge'nin yüzünde iz kalmadan iyileşeceğini düşünüyorum. İyileşme süreci bu kabukların dökülmesi yaklaşık 10 gün daha alacaktır. Daha sonra burası kırmızı biz buna tıpta 'eritem' deriz, eritem olacaktır. Kırmızılıkların geçmesi bazen 2-3 ya da 6 ay sürdüğü oluyor dedi.
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Op.Dr. Özbaba, cilt bakımı yaptırmak isteyenlere de uyarılarda bulunarak, İnsanlarımızın istekleri özellikle güzellik merkezlerinde eğitimli, deneyimli kişiler bu işte sertifikası olan kişiler, Sağlık Müdürlüğü'nden ve Sağlık Bakanlığı'ndan izni olan kişilerin kontrolü altında yapılması gerekiyor. Ama maalesef ki, uyanık, çıkarcı kişiler 3-5 gün güzellik merkezinde çalışıp yetirince bilgisi olmadan bu işleri kendi başlarına yapmaya kalkıyorlar. Sonuçta da bu konuda olumsuz şeylere rastlanılabiliyor. Benim önereceğim, insanlarımız güzellik ararken müracaat ettikleri kişilerde ve merkezlerde çalışanların bilgisini, sertifikasını yeteneğini ve daha önce oraya gitmiş kişilerin referanslarını alarak gitmeleridir dedi.
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Yüzünde oluşan yanıkların tedavi ile giderileceğini öğrenen Müge Gümşar, büyük mutluluk yaşadı. Gümşar, En fazla 6 ayda iyileşeceğimi öğrenmek bende büyük mutluluk yarattı. Bu arada İlçe Sağlık Müdürlüğü de beni davet ederek görüştü. Ben de süreçle ilgili yaşadıklarımı anlattım. Bunları dilekçe olarak yazmamı istediler ve gerekli incelemeyi yapacaklarını ifade ettiler. Bundan sonraki aşamayı avukatım ile yürüteceğiz dedi.
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Bu arada Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de Gümşar'ın başvurusu üzerine inceleme başlattı.
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Müga Gümşar'ın emniyete yaptığı şikayet üzerine gittiği güzellik merkezinde kendisine tedavi uygulanan C.A.'nın ifadesi alındı. Gümşar'ın kendisine yüzünde sivilciler olduğunu, hassas olan yüzüne cilt bakımı yaptırmak istediğini söylediğini belirten C.A., Ben de ona göre işlem uygulayacağımı söyledim. Daha sonra işleme başladım. İsmini hatırlamadığım bir krem ile yüz besleyici maske uyguladım. Bu işlem bittikten sonra yüzüne nemlendirici sürdüm ve seansı bitirdim. Yüzünde yanıklar kalıcı olmayacaktır. Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum dediği öğrenildi.
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Cilt bakımı yaptırdıktan sonra yüzünde birinci derece yanıklar oluşan Müge, 6 ay tedavi görecek
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, güzellik merkezinde cilt bakımı yaptırırken yüzünde enfeksiyon ve 2'nci derece yanık meydana gelen Müge Gümşar (29), Op. Dr. Ali Nurhan Özbaba tarafından muayene edildi. Özbaba, "Hastamızın son durumunda yüzünden birinci ve ikinci derece yanık oluşmuş, oraya yapılan işlemle. Burada yapılması gereken şey yanık tedavisi uygulayacağız. Tedavinin 6 aya kadar uzadığı oluyor" dedi.


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