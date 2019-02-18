Gündem Özhasekiden Keçiörende görkemli seçim bürosu açılışı
ANKARA

Özhaseki'den Keçiören'de görkemli seçim bürosu açılışı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, Keçiören ilçesinde Etlik semti seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Özhaseki açılışa ilişkin "Keçiören Etlik Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını bir miting havasında gerçekleştirdik" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören ilçesinde Etlik semti seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Ankara için çok sayıda projelerinin olduğunu belirterek, 31 Mart akşamından sonra 5 yıl boyunca gece gündüz demeden hizmet için çalışacağını ifade etti.

Projeleri arasında yer alan "Çocuk Köyü" projesini çok önemsediğini anlatan Özhaseki, kadınlar ve gençler için de projelerinin bulunduğunu söyledi.

Özhaseki, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından "Keçiören Etlik Seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışını bir miting havasında gerçekleştirdik. Havanın ayazına aldırmayıp bizlerle olan gönlü güzel Keçiörenli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim bürosu açılışına, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile çok sayıda partili katıldı.

Özhaseki, daha sonra Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) tarafından düzenlenen "Ankara Sevdalıları Buluşması"na katıldı.

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