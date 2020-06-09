Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Pamukkaleyi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti
DENİZLİ KÜLTÜR SANAT

Pamukkale’yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale’yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran’da açıldı. Beyaz cennete açıldığı ilk hafta yaklaşık 2 bin kişi giriş yaptı.

Haber Merkezi İHA
Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.
Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart ta kapanan beyaz cennet Pamukkale normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran da tekrar ziyarete açıldı.

Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Bir haftada 2 bine yakın ziyaretçi geldi

Pamukkale’ye 1-7 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 2 bine yakın ziyaretçinin geldiği ve bu ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Pamukkale'de dikkat çeken görüntü: Yasak sonrası daha da beyazladı
GÜNDEM
Pamukkale'de dikkat çeken görüntü: Yasak sonrası daha da beyazladı

Beyaz cennete ziyaretçi kabulünün başladığı ilk gün 58 kişinin giriş yaptığı ve bu girişlerin sabah erken saatlerden akşam 20.00’a kadar olduğu kaydedildi. Pamukkale’ye en fazla girişin ise geçtiğimiz Pazar günü 600 kişi ile olduğu aktarıldı.

Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.
Abone Ol Google News
Yunandan itiraf

Yunan'dan itiraf

​"Erdoğan söylediklerini yapma imkanına sahip..."
Libyada söz sahibi Türkiyedir

Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

​ABD'li eski bakan yardımcısından Ankara'ya övgü üstüne övgü.
Halk TVkomedisinde bugün

Halk TV
komedisinde bugün

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basketbolda teke tek kapışırım...
BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

BAE'nin Hafter'e desteği kamerada

​SİHA'larla avladığımız Pantsir'lerin eğitimini böyle veriyorlar.
ABD polisi<br>mercek altında

ABD polisi
mercek altında

Dünya basını bunu konuşuyor: Protestolar daha da alevlenecek.
Bakan Koca'dan<br>flaş telefon

Bakan Koca'dan
flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.

100 yıl sonra<br>aynı protesto

100 yıl sonra
aynı protesto

​ABD tarihinin tedavi edilemeyen hastalığı ırkçılığın garip döngüsü.
İlk aşı sonbaharda hazır olacak

İlk aşı sonbaharda hazır olacak

​Çin'den dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Çay bahçeleri yabancılara teslim

Çay bahçeleri yabancılara teslim

Rize çayını bu sene ​Senegalliler, Afganlar ve Özbekler kırıyor.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Aylar sonra yüz yüze geldiler

Aylar sonra yüz yüze geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu AYM töreninde.
En büyük tehlike rehavet

En büyük tehlike rehavet

​Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın kötüye gidiyor
Hafter petrol<br>cephesini kaybediyor<br>

Hafter petrol
cephesini kaybediyor

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.