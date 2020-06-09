Pamukkale’yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart ta kapanan beyaz cennet Pamukkale normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran da tekrar ziyarete açıldı.

Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

Bir haftada 2 bine yakın ziyaretçi geldi

Pamukkale’ye 1-7 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 2 bine yakın ziyaretçinin geldiği ve bu ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.

GÜNDEM Pamukkale'de dikkat çeken görüntü: Yasak sonrası daha da beyazladı

Beyaz cennete ziyaretçi kabulünün başladığı ilk gün 58 kişinin giriş yaptığı ve bu girişlerin sabah erken saatlerden akşam 20.00’a kadar olduğu kaydedildi. Pamukkale’ye en fazla girişin ise geçtiğimiz Pazar günü 600 kişi ile olduğu aktarıldı.

Ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.