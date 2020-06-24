Patlayan lastiği kontrol ederken dehşeti yaşadı

Ekonomi

İran'da rekor kıran dolara karşı ilk adım

İran Merkez Bankası, ülkede 20 bin tümene çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşan dolardaki yükselişi durdurmak için harekete geçti. Merkez Bankası, yerel para biriminin değerini korumak için mevduat faizini yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseltti. İran Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından dolar düşüşe geçerek 19 bin 700 tümene geriledi.