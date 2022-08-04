Pazar yeri girişine park edilen aracın kaportasına 'Biraz saygı' yazarak tepki gösterdi

Datça ilçe merkezine 25 kilometre mesafede, kırsal Yaka Mahallesi Palamutbükü sahilindeki tatilcilerin ve bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin girişine bir sürücünün otomobilini gelişigüzel park etmesi tepki çekti.

Sahibine ulaşılamayan 34 plaka otomobil, saatlerce pazar yerinin girişinde kaldı. Bir kişi aracın kaportasına, keçeli kalemle 'Biraz saygı. Herkes size dua ediyor' diye yazarak tepkisini dile getirdi.

Bir başka kişi ise otomobilin üzerine, 'İstanbullu, ailecek çok sevdik sizi...Sizler olmasa biz ne yaparız? İstanbul...' yazılı not bıraktı.

GÜNDEM Muğla'da Uzman Çavuş'a iftira atan doktor meslekten men edildi