Gündem Muğlada Uzman Çavuşa iftira atan doktor meslekten men edildi
MUĞLA

Muğla'da Uzman Çavuş'a iftira atan doktor meslekten men edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen ve hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan doktor T.T. Sağlık Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
​Muğlada Uzman Çavuşa iftira atan doktor meslekten men edildi
Uzman Çavuş'a iftira atan doktor meslekten men edildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.

Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi. İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Tarımer hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. FETÖ şüphelisi doktor, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, açığa alınan doktor T.T. Sağlık Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarıldı.

Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
OYNAT 01:15
Görüntüler iddiaları yalanlıyor: Muğla'da doktorun uzman çavuşu darp ettiği anlar kamerada
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanının uzman çavuş tarafından darp edildiği öne sürülmüştü. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde iddiaların tam aksi bir durumun söz konusu olduğu görüldü. Uzman çavuşun olay yerinden uzaklaşırken sağlık çalışanlarının üzerine yürüdüğü ve duvarda sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise söz konusu doktorun hasta yakını bir kadına acil serviste bağırdığı, sinirlenip duvarları yumrukladığı ortaya çıktı.

UZMAN ÇAVUŞ MASUM ÇIKTI

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
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Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.<br>
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DOKTORU DARBETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ<br>A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darbetti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
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SİNİRLENİP BOĞAZINI SIKTIĞI İDDİASI<br>Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, \"Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından giderek çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı\" dedi.<br>
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<br>ALKIŞLA PROTESTO EDİLDİ<br>Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen uzman çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.
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GERÇEK ÇOK FARKLI ÇIKTI<br>Gündem konusu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.<br>
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DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI<br>Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
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Uzman çavuşun doktoru darp ettiği iddia edilmişti: Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir doktoru darp ettiği ileri sürülen uzman çavuşla ilgili gerçek ortaya çıktı. Kameraya yansıyan söz konusu olayda, uzman çavuşun aslında doktorlar tarafından darp edildiği görüldü.

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