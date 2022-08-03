Muğla'da Uzman Çavuş'a iftira atan doktor meslekten men edildi
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen ve hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan doktor T.T. Sağlık Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarıldı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.
Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi. İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.
Tarımer hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçlamasıyla Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. FETÖ şüphelisi doktor, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alındı.
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, açığa alınan doktor T.T. Sağlık Bakanlığı'nca kamu görevinden çıkarıldı.
Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.
Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.